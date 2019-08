Wyborcy chcą programu i wartości

Badani przez IBRiS Polacy deklarują, że najważniejszy jest dla nich program danej partii i wartości, jakie ona wyznaje.

Być może to wynik uprzejmości respondentów i ich chęć dochowania politycznej poprawności, ale wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości: respondenci deklarują, że personalia nie są dla nich najważniejsze. Poniżej dalsza część artykułu

Program partii jest najważniejszy dla prawie 50 proc. wyborców, dla 31,6 proc. są to wartości, które partia prezentuje. A ludzie? Proponowani kandydaci na listach ważni są dla 10,6 proc. badanych, a osoba lidera dla jeszcze mniejszej grupy: wymienia ją 8,6 proc. respondentów.

Te wyniki oczywiście mogłyby pokrzepić serca politologów i etyków, ale czy są prawdziwym odzwierciedleniem zapatrywań elektoratu, czy tylko zbiorem pobożnych życzeń i projekcją wyobrażeń na temat tego, co powinno być istotne w polityce? Przecież wyniki oglądalności, słuchalności i czytelnictwa jasno pokazują, że najlepiej „sprzedają się" emocjonalne dyskusje i pyskówki, najlepiej na temat tego, kto kogo obraził. Każda informacja o tym, że jakiś poseł czy posłanka mają pretensję (najlepiej do własnych władz) „klika się" na internetowych stronach jak szalona. Tymczasem najbardziej nawet szczodre obietnice z wielkim trudem przebijają się do świadomości wyborców.

Może to jednak nie ich wina, tylko braku zdolności do syntezy wśród polityków? Umiejętności zbudowania czytelnego „skrótu": od hasła do jego zawartości i opisu drogi dojścia do celu?

W kampanii wyborczej wszystkie partie udają, że toczą wytężone prace programowe i że jest to ich najważniejsze zadanie polityczne. PiS zagalopował się do tego stopnia, że odsądza od czci i wiary PO za brak programu, podczas gdy sam jeszcze go nie ogłosił. Ale czy to PiS zaszkodzi? Sądząc po sondażach – raczej nie.

Bo program zamienił się dziś we współczesną wersję totemu, czyli znaku łączącego sobie podobnych. Ponieważ partie coraz bardziej przypominają klany, to coraz bliżej im do ornamentów i zwyczajów dawnych plemion. Według Wikipedii „totemy oznaczają mistyczne więzi między ludźmi, a jedynie wtórnie odzwierciedlają stosunki społeczne".

Tak naprawdę nie jest więc ważne, co jest w programie, a to, pod jakim znakiem/hasłem zbierają się jego wyznawcy. A skoro jest to sprawa wiary, to i dyskusji na tematy programowe być nie może, bo z dogmatami się nie dyskutuje.

IBRiS zbadał też kierunek odwrotny i zapytał o to, co jest nieistotne w kampanii wyborczej.

Zaskoczenia nie ma, badani są konsekwentni: najbardziej nieistotna jest osoba lidera (twierdzi tak ponad 45 proc. badanych) i kandydaci, jakich partia proponuje (34,4 proc).

A czy elektoraty są zgodne w takim merytorycznym oglądzie rzeczywistosci? Program jest najważniejszy dla elektoratu PiS – odpowiedziało tak 56 proc. wyborców tej partii. Podobne zdanie ma elektorat lewicy (51 proc.) i Koalicji Obywatelskiej (48 proc.). Natomiast w koalicji Kukiz'15 i PSL już tylko 28 proc. wskazuje program jako najważniejszy w kampanii, a w Konfederacji – zaledwie 8 proc. Dla skrajnej prawicy kluczowa jest za to osoba lidera (53 proc.), podczas kiedy dla Lewicy ta sprawa nie ma żadnego znaczenia, dla KO małe (4 proc.), a w PiS interesuje się tą kwestią 9 proc. wyborców.