NIK: Drogi w Polsce będą w dobrym stanie za 22 lata

Jest lepiej, jednak wciąż 38 proc. arterii krajowych jest w stanie niezadowalającym lub złym. Trzeba podkręcić tempo ich budowy i remontów już istniejących.

NIK wzięła pod lupę stan nawierzchni dróg krajowych, i ocenia, że choć nastąpiła poprawa, to jest zbyt powolna. Poniżej dalsza część artykułu

Odsetek dróg krajowych „w stanie dobrym" w okresie 2001–2018 wzrósł z 28,5 proc. do 59,3 proc., i to niewątpliwy plus. Ale przy takim tempie na doprowadzenie wszystkich dróg krajowych do stanu dobrego, potrzeba kolejnych 22 lat – wyliczyła NIK. Czytaj także: Adamczyk: Do 2025 r. skończymy wszystkie autostrady w Polsce

– Co jest nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę, że dotyczy to dróg publicznych o najwyższej kategorii, a więc najważniejszych w kraju, w tym stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej – mówi nam Krzysztof Kwiatkowski, do niedawna prezes NIK (kilka dni temu złożył dymisję, ponieważ ubiega się o mandat senatora).

Zawyżone dane W kraju jest ponad 18,5 tys. dróg krajowych, z tego 17,6 tys. w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ubiegłym roku w dobrym stanie było 59,3 proc. z nich, w niezadowalającym – 23,4 proc., a 14,8 proc. – w złym.

„Działania GDDKiA w latach 2015–2018 mające poprawić stan techniczny nawierzchni dróg krajowych nie były w pełni skuteczne i efektywne" – uważa NIK i krytykuje niejasne typowanie dróg do remontów i brak rzetelnych danych o wykonanych pracach.

GDDKiA wskazywała priorytety: drogi wymagające szybkiej naprawy. Ale minister transportu podrzucał zadania poza planem, np. konieczność dostosowania danej drogi dla pojazdów o dużej nośności. „W tej sytuacji sposób typowania dróg do przebudów i remontów nie był przejrzysty" i stwarzał ryzyko poprawy nawierzchni na drogach niewymagających pilnej interwencji.

Inny zarzut: monitoring robót (w latach 2015–2017) był nierzetelny. Powód? Centrala nie weryfikowała danych z oddziałów, więc nie miała wiarygodnej wiedzy o skali wykonanych prac. Dochodziło do absurdów. W przypadku dróg krajowych (bez ekspresowych i autostrad) w 2016 r. dane o liczbie „remontów cząstkowych nawierzchni dróg mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco były 500 razy zawyżone, a koszt remontu 1 tys. mkw. nawierzchni zaniżony 490 razy" – podaje NIK. W przypadku dróg ekspresowych i autostrad w 2015 r. wyremontowaną nawierzchnię zawyżono 190-krotnie.

Jednak NIK uspokaja – nie miało to przełożenia na finanse, a takie błędy to przeszłość – od 2018 r. GDDKiA wdraża nowy model sprawozdawczości. „Obecnie prowadzony poprzez system SAP monitoring dostarcza informacje z zakresu wykorzystania i przepływów środków finansowych, w celu umożliwienia zarządzania finansami poprzez podejmowanie optymalnych działań operacyjnych" – odpowiada nam GDDKiA.

Wyłapują fuszerki GDDKiA dbała za to o jakość materiałów i prac na drogach krajowych – angażując do ich badań 16 laboratoriów. Te wskazywały na niedoróbki. I tak 2018 r. do połowy tzw. zadań utrzymaniowych (przysłowiowe „łatanie dziur" w jezdni) laboratoria miały zastrzeżenia.

Na szczególną uwagę – zdaniem NIK – zasługuje realizowana przez białostocki oddział GDDKiA rozbudowa do parametrów drogi ekspresowej krajowej ósemki Warszawa–Białystok (odcinek Wyszków – granica woj. mazowieckiego). W styczniu 2019 r. wyniki badań laboratoryjnych oddziału wskazywały, że wybudowana droga nie spełniała norm jakościowych – m.in. betonowa nawierzchnia nie miała niezbędnych właściwości poślizgowych. Mimo napraw badania w końcu 2018 r. wskazywały, że cały ten odcinek S8 nie odpowiada współczynnikom tarcia. Oddział powinien kontynuować działania, by zapewnić właściwą jakość i trwałość tego odcinka – uważa Izba.