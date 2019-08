Dąbrowska: Ziobro musi zbudować legendę

Pole rozgrywki wewnętrznej zostało jasno zarysowane: Zbigniew Ziobro obroni się tylko wtedy, jeśli bezdyskusyjnie odetnie się od swoich ludzi i wymyśli przekonującą „legendę" tłumaczącą to, co działo się przez ostatnie lata w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Jeśli chodzi o odpowiedzialność polityczną ministra Ziobry, nic nie wskazuje na to, żeby miał jakąkolwiek wiedzę o tym, co ewentualnie mieliby robić jego podwładni w Ministerstwie Sprawiedliwości – mówił wicepremier Jarosław Gowin w programie Onet.pl. (co zresztą dla Ziobry jest opinią kompromitującą). Gowin dodawał też, że nie należy „ferować wyroków, dopóki nie usłyszymy drugiej strony". Podobnych argumentów użył Piotr Mueller, rzecznik rządu, w rozmowie z „Rz". Jednocześnie, w ramach budowania zasłony dymnej, PiS zajął się walką z koncepcją zgłoszona przez PO, ponownego oddzielenia prokuratury od resortu sprawiedliwości, choć w natłoku faktów jest to kwestia na razie drugoplanowa.