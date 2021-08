Szable już policzone. Jak działa nowa sejmowa układanka

Lex TVN w Sejmie poparło 228 posłów. Teraz PiS będzie musiało zgromadzić 231 głosów, by odrzucić we wrześniu prawdopodobne weto Senatu w sprawie tych przepisów. Sejm przegłosował też poprawkę Konfederacji, która zmienia sposób powoływania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od tej pory członkowie KRRiT mają być powoływani za zgodą Sejmu i Senatu przez prezydenta RP. Politycy Konfederacji zapewniają, że to doprowadzi do odpolitycznienia KRRiT.

