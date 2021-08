Niemcy. Antykatolicki oręż SPD

Armin Laschet to kandydat CDU i jej siostrzanej partii CSU na kanclerza Niemiec, następcę Angeli Merkel, która kończy karierę po wrześniowych wyborach. To premier najludniejszego landu Nadrenii Północnej-Westfalii. A jego prawą ręką w landowym rządzie i szefem kancelarii premiera jest Nathanael Liminski. To 35-latek faktycznie bardzo poważnie podchodzący do swojej wiary. Choć cytaty, które mu teraz przeciwnicy wyciągają, pochodzą zazwyczaj sprzed kilkunastu lat.