Merkel ma także zalety

– Jej zaletą było zawsze to, że była pozbawiona próżności lub też powstrzymywała ją stanowczo, po prostu milcząc, kiedy nie mogła powiedzieć niczego, co byłoby dla niej naprawdę przydatne – autorem takiej, mogącej uchodzić za pozytywną, oceny kanclerz Angeli Merkel jest nie kto inny jak Thilo Sarrazin.

Sam Sarrazin nie był nigdy członkiem tego ugrupowania, a z macierzystej SPD został wyrzucony za szerzenie nienawiści rasowej. Ale to właśnie on zarzuca pani kanclerz, że prowadziła politykę „raczej socjaldemokratyczną".

Do jej największych błędów zalicza decyzję o rezygnacji z energetyki jądrowej, wspieranie unijnej polityki finansowej, a przede wszystkim przyjęcie przez Niemcy miliona imigrantów i uchodźców. To właśnie miało przyczynić się „znacząco do sukcesu partii populistycznych w krajach UE", jak pisze, cytując Sarrazina berliński dziennik „Tagesspiegel", relacjonując środową prezentację jego nowego dzieła.

Za to obwinia Angelę Merkel. Nie ma wątpliwości, że należy ją także obarczyć winą za tonących w Morzu Śródziemnym imigrantów usiłujących przedostać się do Europy. A to dlatego, że wymawiając słynne słowa „Damy radę" (taki też jest tytuł jego nowej książki), wytworzyła swego rodzaju „współczynnik przyciągania" imigrantów do Niemiec.