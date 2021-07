Polski Ład też dla regionów

Lokalne programy mają być szansą „resetu" w relacji rządu z samorządowcami.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", w ciągu najbliższych kilku miesięcy rząd przedstawi wojewódzkie wersje Polskiego Ładu – będzie to 16 planów rozwojowo-inwestycyjnych kierowanych do konkretnych województw. Jeden z nich – Dolnośląski Ład – został zaprezentowany już w ubiegły piątek.

– Chcemy pokazać, że Polski Ład to konkretne projekty, inwestycje w najbliższej okolicy obywateli – mówi nasz rozmówca z Klubu PiS. – Regionalne plany mają także pomóc w odbudowie współpracy rządu z samorządem. W ten sposób pokazujemy, że zarzuty o złą atmosferę tej współpracy i relacji z samorządami są nietrafione – dodaje nasz informator.

W ubiegłotygodniowej prezentacji we Wrocławiu wzięli udział nie tylko przedstawiciele rządu, jak minister Michał Dworczyk, ale też prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i liczni samorządowcy z regionu. Do końca sierpnia na Dolnym Śląsku mają trwać konsultacje. – Mam nadzieję, że we wrześniu ten dokument zostanie przyjęty i potem wspólnie będziemy skutecznie zabiegali o realizację strategicznych inwestycji – mówił w trakcie prezentacji programu minister Dworczyk.

Dolnośląski Ład zawiera obecnie listę blisko 50 projektów inwestycyjnych. Są tam inwestycje różnego typu – wszystkie ujęte w długofalowej strategii dla regionu do 2030 roku. Np. w sferze transportu jest tam zapisana rewitalizacja i wznowienie ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych czy też modernizacja wrocławskich linii aglomeracyjnych. Program obejmuje także przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej czy też rewitalizacji zabytków.

Co ważne dla samorządowców, niektóre projekty będą finansowane tylko przez rząd, inne – na wniosek samorządów poprzez specjalnie utworzony Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nabór wniosków do pierwszej transzy tego programu trwa do końca lipca.

Samorządy w różny sposób podchodzą do tego funduszu. Np. mieszkańcy Łodzi w ramach specjalnej miejskiej platformy internetowej Vox Populi mają zdecydować, które projekty miasto złoży w ramach wspomnianej wcześniej pierwszej transzy programu. Miasto może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie.

Samorządowcy mają jednak obawy. – Fundusz Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu nie jest dla nas jednoznaczny. Decyzyjność będzie znów polityczna, a nie merytoryczna, tego się najbardziej obawiamy – mówiła w podcaście „Rzeczpospolitej" i Unii Metropolii Polskich prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Dla PiS Polski Ład to kluczowy projekt w kontekście wyborów w 2023 r. – i to zarówno do Sejmu, jak i wyborów samorządowych. Od kilku tygodni politycy partii Jarosława Kaczyńskiego intensywnie promują też program w „terenie". – Premier Morawiecki od maja odwiedził 49 powiatów w Polsce z wydarzeniami o Ładzie – zauważa jeden z naszych rozmówców z PiS.

Co po stronie PO? Politycy partii Donalda Tuska mówią, że „wrzesień i październik" będą dla partii intensywne, też programowo.