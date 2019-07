NIK miażdży Instytut Zachodni

Po wejściu ustawy w życie z budżetu państwa zaczęło płynąć do instytutu kilkakrotnie więcej pieniędzy. Przykładowo jeszcze w 2015 roku było to 870 tys., a w 2018 roku – już 3,5 mln. To, jak jednostka radzi sobie w warunkach nowej ustawy, postanowiła sprawdzić NIK. I jest to ocena druzgocąca. Największe zastrzeżenia kontrolerów wzbudziła sprawa komercyjnego wynajmu pomieszczeń, który instytut prowadzi w wiekowym budynku zwanym rybakówką. Zdaniem NIK mimo obowiązków z ustawy o finansach publicznych instytut nie dochodził należności w wysokości 54,5 tys. zł.