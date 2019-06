Gorący czas decyzji jeszcze przed nami

Opozycja wciąż szuka pomysłu na pokonanie PiS. Trwają rozmowy, padają różne deklaracje. Sama partia rządząca odetchnęła z ulgą, bo prezydent nie zawetował nowelizacji kodeksu karnego.

– To czas prawdy dla Platformy Obywatelskiej. Czy pamięta o deklaracji krakowskiej? Czy idzie ze skrajną lewicą, czy wybiera racjonalne centrum – takie pytanie zadał w trakcie niedzielnej konferencji prasowej w Krakowie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Poniżej dalsza część artykułu

W 2003 roku PO podpisała deklarację krakowską z tezami dotyczącymi szacunku dla tradycyjnego modelu rodziny. Do tego dokumentu nawiązywał lider PSL. W opozycji – jak przekonywał prezes PSL – nadchodzi czas decyzji.

Jego konferencja prasowa i przesłanie do lidera Platformy Obywatelskiej to kolejny etap dyskusji w ramach opozycji, w jakiej formie ma wystartować do wyborów.

W sobotę odbyło się referendum wewnętrzne w SLD oraz posiedzenie władz Wiosny Roberta Biedronia. W przypadku SLD oficjalne wyniki będą znane w poniedziałek, ale można spodziewać się, że partia Włodzimierza Czarzastego wybierze wariant startu w koalicji. Za to Wiosna zaskoczyła. Jej lider Robert Biedroń zadeklarował w sobotę, że został upoważniony do prowadzenia rozmów z Koalicją Europejską. Obserwatorzy spodziewali się, że Wiosna wskaże kierunek bloku lewicowego. Sama deklaracja Biedronia zmieniła jednak obraz sytuacji.

Platforma podeszła do niej ostrożnie. – Priorytetem dla PO są rozmowy z PSL i SLD – zadeklarował w rozmowie z „Rzeczpospolitą" rzecznik Platformy Jan Grabiec.

Tymczasem PSL w swoim niedzielnym przesłaniu do Platformy stawia sprawę jasno: albo Grzegorz Schetyna zdecyduje się na budowę bloku chadecko-centrowego, albo lewicowego. Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydowanie wyklucza, że PSL i Wiosna znajdą się w tej samej koalicji. Zdaniem ludowców, aby opozycja wygrała wybory, musi wystawić dwie listy, a nie jedną. – Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, kto ma tworzyć te dwa bloki. Czy PO chce tworzyć racjonalne centrum, czy też idzie z partiami skrajnie lewicowymi – wskazywał Kosiniak-Kamysz.

Czasu na decyzje jest coraz mniej. Sami ludowcy prowadzą intensywne konsultacje wewnętrzne, które mają 6 lipca zakończyć się na Radzie Naczelnej. Wtedy poznamy ostateczną decyzję PSL, które tuż po wyborach zadeklarowało budowę Koalicji Polskiej o centrowo-chadeckim charakterze.

W PiS ruchy opozycji obserwowane są bardzo uważnie. W obozie władzy wielu polityków odetchnęło z ulgą po innej decyzji – podjętej w Pałacu Prezydenckim.

W piątek wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że nowelizacja kodeksu karnego zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. „Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego" – czytamy w oświadczeniu.