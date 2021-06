Posiedzenie w sprawie cyberataków - tajne i bez treści

M.in. w ABW (ale także w MON) istnieje zespół reagowania na incydenty komputerowe i to ta służba rozpracowuje autora ataku na konto ministra Dworczyka. Tym bardziej że, jak podał tvn24.pl, a co nieoficjalnie potwierdziła „Rzeczpospolita", izraelski Mosad miał przekazywać polskim odpowiednikom ostrzeżenia o możliwym ataku hakerskim.

Rząd forsuje narrację, że powielanie i opisywanie rzekomych e-maili to sukces wrogiej Rosji, której chodziło o skompromitowanie polskiego rządu i skłócenie polityków. Miało to zmusić posłów, by przestali powielać treści z Telegrama w ramach „odpowiedzialności za państwo". Według Onetu Jarosław Kaczyński „straszył posłów scenariuszem wojny z Rosją", twierdząc, że „Moskwa ma gotowe plany inwazji, a ostatnie cyberataki mogą być tego dowodem". Miał też powiedzieć, że „będzie to okazja do tego, by udowodnić, kto jest patriotą". – A kto dostanie łatkę prorosyjskiego agenta – mówi nam jeden z posłów.