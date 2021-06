Polki z Białorusi uwolnione przez Kazachstan

Dotychczas nie było jasne, w jaki sposób polskiej dyplomacji udało się przekonać Łukaszenkę do uwolnienia Polek. Sprawę we wtorek wyjaśniła jego rzeczniczka Natalia Ejsmont, która komentując wypowiedzi polskiego prezydenta, stwierdziła, że „przypisuje sobie zasługi innych". Zapewniała, że białoruski przywódca nie prowadził z polską stroną żadnych rozmów o uwolnieniu działaczy mniejszości polskiej. Twierdzi, że w połowie kwietnia do Łukaszenki zadzwonił były prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. Z relacji Ejsmont wynika, że Nazarbajew osobiście wstawił się za więzionymi Polakami. – Po tym została podjęta taka decyzja – przekonywała.