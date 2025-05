Karol Nawrocki czy Sławomir Mentzen - kto ma większe szanse z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze? Wyniki sondażu

Gdyby do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich potrzebna byłaby druga tura, jeden polityk wygrałby bez względu na to, z którym z dwóch potencjalnych kontrkandydatów by rywalizował - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE”.