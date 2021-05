Sondaż: Wyborcy zaczęli liczyć i nabrali dystansu do „Polskiego Ładu” PiS

IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej" zapytał o ocenę Polskiego Ładu, wskazując, że „PiS ogłosiło program, który zakłada m.in. duże zmiany podatkowe; zmiany w składkach zdrowotnych; nową politykę mieszkaniową". Jak więc się on podoba obywatelom?

Zacznijmy od stopnia poinformowania. Ponad 4 proc. pytanych nie słyszało o tym programie, 6,4 proc. nie interesuje się tym tematem, a 8,3 proc. – nie ma zdania. To razem niespełna jedna piąta respondentów. Widoczna jest więc konieczność prowadzenia przez rządzących akcji informacyjnej. Być może jednak jest na to jeszcze za wcześnie, skoro nie ustalono szczegółów propozycji, nie wiadomo, jaki jest pułap, od którego traktuje się obywatela za tak bogatego, by mógł ponosić wyższe obciążenia, i kogo ostatecznie dotyczyć będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a kogo nie.

Rzeczpospolita