Trwa gra o „Polski Ład” PiS. Porozumienie ma zastrzeżenia

Polski Ład to dla PiS najważniejszy projekt do końca kadencji. Propozycje podatkowe z tego pakietu rozwiązań mają trafić w formie ustaw do Sejmu jesienią. Już teraz szerokie konsultacje społeczne w tej sprawie zapowiedział wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin. A jego współpracownicy wprost przyznają – jak w poniedziałek rano rzeczniczka ugrupowania Magdalen Sroka – że w obecnym kształcie Porozumieniu trudno byłoby poprzeć zmiany w Polskim Ładzie, zwłaszcza dotykające przedsiębiorców.

Poniżej dalsza część artykułu