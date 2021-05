„Polski Ład” rządu Morawieckiego. Nowe porządki władzy

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, drugi próg podatkowych od 120 tys. złotych, liniowa składka zdrowotna, nowe programy mieszkaniowe i prorodzinne, 6 proc. PKB na zdrowie w 2023 r., 7 proc. w 2027 r. To tylko niektóre z założeń Polskiego Ładu, który w sobotę przedstawili liderzy PiS oraz Zjednoczonej Prawicy. Politycy wskazują, że nowy program będzie oznaczał obniżkę podatków dla 18 mln Polaków, zwłaszcza dla najmniej zarabiających. Pojawić ma się także pół miliona miejsc pracy.

Co dalej? Rząd przez najbliższe tygodnie będzie opowiadał Polakom historię Polskiego Ładu. – Jest to wszystko rozpisane na odcinki – mówi nam ważny polityk PiS znający szczegóły.

Już w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki rusza w trasę po kraju. W swoich wystąpieniach ma nawiązywać do głównych propozycji. Będzie się także spotykał m.in. z osobami, które skorzystają na zmianach podatkowych. Odwiedzi też inwestycje, np. drogę Via Carphatia.

Polski Ład to w sumie około 100 projektów ustaw. Jak wynika z naszych ustaleń, PiS chce, by do wakacji trwała debata o przedstawionych propozycjach. Konkretne projekty ustaw mają się pojawić jesienią. Wtedy będzie się nimi zajmował parlament. Według naszych rozmówców główne zmiany podatkowe – zmiana kwoty wolnej oraz progu podatkowego 120 tys. złotych – mają wejść w życie już od stycznia 2022 r.