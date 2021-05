SNP czwartą kadencję będzie rządzić Szkocją. Rachunek za brexit

Starcie nierozstrzygnięte jest też na innym poziomie. Nicola Sturgeon, liderka Szkockiej Partii Narodowej (SNP), zapowiadała, że jeśli jej ugrupowanie uzyska bezwzględną większość, będzie to sygnał, że Szkoci domagają się kolejnego (po tym z 2014 r.) referendum niepodległościowego. Do takiego sukcesu zabrakło jednak jednego mandatu (SNP uzyskała ich 64 w 129-osobowym zgromadzeniu). Ale też separatyści mają wiele innych powodów do zadowolenia. Rzecz wyjątkowa, będą rządzić nieprzerwanie w Edynburgu od 2011 r. Razem z proniepodległościowymi Zielonymi (osiem mandatów) mają zdecydowaną większość w Holyrood. Próba budowy przez poprzedniego lidera SNP Alexa Salmonda alternatywnego (Alba) ugrupowania zakończyła się katastrofą (zero mandatów). Wreszcie dotkliwą porażkę ponieśli laburzyści, którzy z uwagi na agendę socjalną są konkurentem dla separatystów.

SNP ma precyzyjny plan. Co prawda przeforsowany w 1998 r. przez Tony'ego Blaira akt o dewolucji (decentralizacji władzy na rzecz regionów) zakłada, że to do parlamentu w Westminster należy decyzja o rozpisaniu referendum niepodległościowego. Sturgeon chce jednak, żeby w ciągu miesiąca w Holyrood uchwalono apel, aby Londyn oddał tę kompetencję Edynburgowi. Jeśli, co przesądzone, stolica odpowie odmową, SNP chce w drugim etapie przyjąć ustawę o rozpisaniu mimo wszystko referendum. Inicjatywa przejdzie wtedy do Johnsona, który będzie musiał zaskarżyć tę uchwałę do Sądu Najwyższego. I choć znowu jest właściwie przesądzone, że ten wyda wyrok po myśli premiera, to korzyść dla separatystów i tak będzie z tego ogromna: okaże się, że zawiązane w 1707 r. przez Szkocję i Anglię Zjednoczone Królestwo nie jest już unią dobrowolną, ale taką, którą „trzyma siła prawa". To zapewne przyciągnie kolejnych zwolenników niepodległości w Szkocji.