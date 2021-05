Bloger Donald Trump

Strona zatytułowana jest „From the Desk of Donald J. Trump" (DonaldJTrump.com) i mają się na niej pojawiać treści „prosto z biurka Donalda Trumpa". – W czasie milczenia i kłamstw pojawia się kaganek wolności. Miejsce, w którym można się swobodnie wypowiadać i prosto z biurka Donalda J. Trumpa – brzmią hasła z nagrania promocyjnego widniejącego na górze strony. Platforma podobna jest do Twittera – w krótkich wpisach Trump może dzielić się na niej swoimi opiniami. Odwiedzający stronę nie mogą komentować, mają tylko możliwość polubienia wpisów byłego prezydenta lub umieszczenia ich na Facebooku lub Twitterze.

Mogą też zakupić różne gadżety z logotypem MAGA (Make America Great Again) oraz wpłacić pieniądze na polityczne cele Trumpa, który nie wyklucza kolejnej kampanii do Białego Domu. Zresztą nowa strona Donalda Trumpa sponsorowana jest przez komitet polityczny Save America JFC, zbierający fundusze na realizację ambicji politycznych byłego prezydenta.

Profile Donalda Trumpa na Facebooku, Twitterze i YouTubie, gdzie śledziło go miliony użytkowników, są zamknięte od szturmu na Kapitol dokonanego przez jego zwolenników, zachęconych do działania przez byłego prezydenta. W ten sposób Trump stracił platformy, za pomocą których porozumiewał się ze światem, dzieląc się opiniami, a nawet ogłaszając ważne decyzje państwowe. Zarówno Twitter, jak i Facebook w ostatnich miesiącach usuwały treści umieszczane na tych portalach przez innych, a pochodzące bezpośrednio od byłego prezydenta, w tym jego komentarze i nagrania.

Twitter na zawsze zakazał mu korzystania z tej platformy. W środę natomiast niezależna komisja nadzorcza podtrzymała decyzję Facebooka ze stycznia dotyczącą zawieszenia dostępu Trumpa do tego portalu oraz do Instagrama, ale nakazała Facebookowi określenie, na jak długo Trumpa będzie obowiązywał zakaz. „Wpisy pana Trumpa stwarzały bezpośrednie ryzyko, a jego słowa wsparcia dla tych, którzy brali udział w zamieszkach, dawały przyzwolenie dla ich działania pełnego przemocy [...] Niewłaściwym jest jednak, aby Facebook zakazywał dostępu do platformy przez nieokreślony czas, bez wyznaczenia kryteriów co do tego, kiedy i czy ich konta zostaną przywrócone" – oświadczyła komisja, dając Facebookowi sześ miesięcy na wyznaczenie kryteriów i zrewidowanie kary.