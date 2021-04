Kto ma szanse, aby zastąpić Angelę Merkel

– Partia dostrzega w administracji Joe Bidena szansę na ożywienie relacji transatlantyckich i wzmocnienie globalnej roli Zachodu, zarówno przy wstrzymaniu Rosji, jak i Chin. Ma to wiele wspólnego ze stanowiskiem Warszawy – mówi „Rzeczpospolitej" Kai-Olaf Lang z rządowego think tanku Wissenschaft und Politik. Zieloni prezentują jednak swój system wartości w sprawach pluralizmu społecznego, praworządności i demokracji.

Nie tylko sondaże

Swoje roszczenia do kandydatury na kanclerza Söder motywuje faktem, iż cieszy się większą popularnością niż Laschet, premier Nadrenii Północnej-Westfalii i od niedawna przewodniczący CDU. Jak wynika z ostatniego sondażu telewizji ARD, 44 proc. obywateli oraz 72 proc. zwolenników CDU/CSU jest zdania, że to Söder powinien stanąć na czele kampanii wyborczej. Za Laschetem opowiada się odpowiednio 15 i 17 proc. Ale to on ma poparcie premierów landów rządzonych przez CDU, to za jego kandydaturą opowiedziało się kilka dni temu prezydium CDU. W skład zarządu partii wchodzi jednak dodatkowo 26 innych członków.