PiS zdeterminowane w sprawie wyborów prezydenckich

Drugim scenariuszem jest zmiana konstytucji. Jarosław Gowin zadeklarował w poniedziałek, że będzie nadal pracował nad tym, by przekonać opozycję do poparcia jego poprawki do ustawy zasadniczej, która zakłada przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy do 2022 roku. Aby zdążyć przed majowym terminem wyborów, potrzebna jest jeszcze zmiana regulaminu Sejmu, by nie było konieczności 14-dniowej przerwy między pierwszym a drugim czytaniem nowelizacji ustawy zasadniczej.