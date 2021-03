Chiny mają strategię do 2035 roku. Plany na życie za Wielkim Murem

Tradycyjny pięcioletni plan rządu (14. z rzędu) na lata 2021–2025 mówi m.in. o walce z bezrobociem, przyśpieszeniu urbanizacji, rozwoju gospodarki opartej na wysokich technologiach, ale też rozwoju gospodarki wiejskiej. Chiny deklarują, że będą ograniczać emisję dwutlenku węgla do atmosfery. I nic w tym dziwnego, bo w dniu zamknięcia dorocznej sesji stan powietrza w mieście był tak kiepski, że mieszkańcom zalecano pozostanie w domach. Dopingować wzrost gospodarczy mają zapowiedziane przez rząd ulgi podatkowe, niemal dwukrotnie mają się zmniejszyć podatki dla małych firm.

O wiele ambitniejszy jest drugi plan rozwoju gospodarczego, sięgający 2035 roku. Władze chcą, by do tego czasu gospodarka się podwoiła. A to oznacza, że rocznie przez najbliższe 15 lat średni wzrost gospodarczy nie może być mniejszy niż 4,7 proc. PKB.