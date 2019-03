Rzeczniczka Łukaszenki: Dyktatura to nasza marka

Natialia Ejsmont twierdzi, że "jutro lub pojutrze" na świecie pojawi się "popyt na dyktaturę".

Rzeczniczka rządzącego od ćwierćwiecza prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, Natalia Ejsmont, tłumaczyła swój stosunek do dyktatury w rozmowie z rządową stacją ONT. Według niej dyktatura "to bardzo ciekawe słowo", które dzisiaj jest używane w kontekście satyrycznym, albo pozytywnym.

- Widzimy co się odbywa wokół nas - chaos, a często bałagan. Czasami mam wrażenie, że jeżeli nie dzisiaj, to jutro, czy pojutrze na świecie może się pojawić popyt na dyktaturę. Dyktatura w naszym dzisiejszym rozumowaniu oznacza porządek, dyscyplinę i normalne spokojne życie - powiedziała Ejsmont, cytowana przez ONT. - Wydaje mi się, że my tak często używamy tego słowa, że dyktatura stała się już naszą marką - mówiła.

Ejsmont jest rzeczniczką Łukaszenki od 2014 roku. Wcześniej była prowadzącą wiadomości w głównej rządowej stacji telewizyjnej "Biełaruś 1".