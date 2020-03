Wirus na sejmowej mównicy

Politycy PiS odnieśli się także do sprawy Anny Morawskiej z Krotoszyna, która w opublikowanym w weekend w mediach społecznościowych filmie opowiadała o tym, jak od wielu dni przebywa w izolatce i czeka na wyniki badań na obecność koronawirusa. Ostatecznie kobieta otrzymała je po 88 godzinach.

– Wszyscy jesteśmy na froncie walki, ale niech to będzie front walki z koronawirusem, a nie front walki politycznej – mówił premier.

Z podobnym apelem wystąpił także prezydent Andrzej Duda. – Żeby to nie był temat do połajanek. Jest nam dziś potrzebne współdziałanie i spokój – tłumaczył.

Opozycja z kolei zwracała uwagę na to, że specustawa została przygotowana w zbyt szybkim tempie.

– To przepisy pisane na kolanie, które mają ułatwiać ręczne sterowanie rządu w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa; w komisji zdrowia jest wobec tego wielki opór – ocenił projekt specustawy Dariusz Klimczak (PSL–Kukiz'15).

Posłanka Lewicy Barbara Nowacka pytała, skąd będą pochodzić środki na walkę z koronawirusem. – Ludzie wiedzą, że zrobiliście państwo z dykty i jak chłopaki z zapałkami podpalacie to państwo. Panie premierze: konkret. Ile, skąd i na co zamierzacie wydać? – pytała.

– Panie prezydencie, w pana rękach są 2 mld zł, które mogą iść na służbę zdrowia, na poprawę bezpieczeństwa, a nie na produkcję fake newsów w tzw. publicznych mediach – zwracał się Budka do Andrzeja Dudy. Wytknął też politykom PiS, że to głównie ich ugrupowanie wykorzystuje sprawę koronawirusa do własnych celów.