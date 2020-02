Prezydent chce kultury w kampanii, opozycja chce weta

W środę prezentacja sztabu, w czwartek Andrzej Duda ma wyruszyć w trasę dudabusem.

Beata Szydło szefową sztabu programowego, Joachim Brudziński szefem sztabu organizacyjnego, Jolanta Turczynowicz-Kieryłło szefową kampanii, Adam Bielan – jej rzecznikiem. To nazwiska podane w środę na oficjalnej prezentacji sztabu prezydenta Dudy. Poza tym w skład sztabu będą wchodzić m.in.: rzecznik rządu Piotr Muller, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker i rzecznik prezydenta Dudy Błażej Spychalski. Poniżej dalsza część artykułu

Najmniej znana publicznie jest kojarzona z Porozumieniem adwokat Turczynowicz-Kieryłło. Kandydowała w ubiegłym roku do Senatu z okręgu pilskiego, ale bez powodzenia. – Ta decyzja ma pokazać dbałość o wyborców umiarkowanych i niezdecydowanych w oficjalnej fazie kampanii – przekonuje jeden z naszych rozmówców. I dodaje, że łatwiej szefowej kampanii będzie atakować politycznie kandydatkę KO. Przeczytaj też: Kim jest szefowa kampanii Andrzeja Dudy?

Nowa struktura Struktura przedstawiona w środę jest jednak nowa dla PiS. W 2015 roku – do którego politycy obozu rządzącego czasami nawiązują – szefową sztabu była obecna europosłanka i była premier Beata Szydło, która teraz ma odpowiadać za sprawy programowe. W 2019 r. szefem sztabu w kampanii sejmowej był Joachim Brudziński. Teraz też w sztabie jest jasne, że newralgiczną rolę odgrywa Brudziński, który odpowiada za organizację, w tym kluczową dla partii mobilizację struktur i zwolenników.

Sztab to miks polityków młodego pokolenia i weteranów. Rzecznikiem kampanii i osobą odpowiedzialną za komunikację jest Adam Bielan, jeden z najbardziej doświadczonych pod względem kampanii polityków obozu rządzącego. Żaden z ogłoszonych w środę polityków nie jest związany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Ważną w 2020 roku kampanię w sieci będzie tym razem koordynował Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS. W 2015 roku to kampania internetowa była jednym z najmocniejszych punktów ówczesnego sztabu.

Ma nie być tak jak w Sejmie Prezentacji sztabu towarzyszył apel prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący tonu kampanii oraz podziękowanie za mobilizację i wsparcie.

– Będę za to wsparcie bardzo, bardzo wszystkim wdzięczny. Za każdy wywieszony banner, za każdą rozmowę, za każde dobre słowo do sąsiadów – mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wprost odniósł się do niedawnych wydarzeń. – Chciałbym, żeby to była kulturalna kampania, z szacunkiem dla kontrkandydata i dla wyborców. Proszę o to, żeby nie było takich sytuacji, jakie niedawno miały miejsce w Pucku, czy takich sytuacji, jakie miały ostatnio miejsce, niestety, w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających gestów, obscenicznych, obrażających słów – dodał Andrzej Duda.

W czwartek prezydent uda się w pierwszą podróż dudabusem. To kolejne nawiązanie do 2015 roku. Prezydent ma odwiedzić kilka miejscowości, w tym Turek, Kutno i Łowicz. Andrzej Duda ma w tej kampanii – jak w 2015 roku – stawiać na spotkania w „terenie" i kampanię bezpośrednią. Wszystko pod hasłem „Niech żyje Polska", co ma być jednym z kampanijnych zawołań na start kampanii prezydenta. Sztabowcy zapowiadali na kolejne części kampanii również wydarzenia o charakterze programowym.

Opozycja: Chcemy weta! Kampania Koalicji Obywatelskiej pozostała w środę przy temacie, który dominował w ostatnich dniach, czyli kwestii finansowania TVP i onkologii. W specjalnym spocie Platforma domaga się weta od prezydenta Andrzeja Dudy. O to weto od kilku dni apeluje też kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska. – Sztab prezydenta to ludzie, których PiS wyciąga w sytuacjach, kiedy ma najtrudniej, kiedy najbardziej obawia się o swoją wygraną. To znaczy, że nie czują się pewnie – komentowała w Człuchowie kandydatka KO.