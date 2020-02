Paweł Kowal: Trzeba patrzeć na to, co dzieje się za oceanem

Bernie Sanders wygrał w New Hampshire, co było pewnym zaskoczeniem – zaczarował młodych, bo chce zmiany kraju, a nie tylko pokonania Trumpa. Sanders byłby pierwszym socjalistą na czele Ameryki, ale czy zdobędzie nominację?

Dla Europy Środkowej prezydentura Trumpa przyniosła jedną ważną dobrą informację i jedną złą informację. Dobra jest taka, że Trump sporo zainwestował we wzmocnienie pozycji USA w Europie Środkowej, administracja Trumpa wsparła powstanie projektu Międzymorza (ostatnio dodatkowymi środkami), to Donald Trump wejdzie do historii jako ten prezydent, który zdecydował o wzmocnieniu obecności amerykańskiej w regionie.

U nas najważniejszym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami jest zachowanie Joanny Lichockiej w Sejmie. Sprawa odegra pewnie swoją rolę. Obóz władzy nie zrozumiał wagi sytuacji. Pieniądze na onkologię, a nie rządową telewizję, nie były po prostu jedną z wielu poprawek jak to przy budżecie. One „były", w tym sensie, że Senat już je uchwalił, a Sejm je odebrał. W tym kontekście postawa posłanki Lichockiej ma straszny wydźwięk, szczególnie taktyczny, bo w polskich wyborach prezydenckich osłabia Andrzeja Dudę i może zmienić trajektorię politycznej sytuacji w Polsce.

Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że w sensie strategicznym to wynik wyborów w USA jest kluczowy dla polskiego bezpieczeństwa. Nie jesteśmy samotną wyspą i zależymy dużo bardziej, niż nam się wydaje, od światowego kontekstu. Donald Trump równa się zainteresowaniu USA Europą Środkową w takim sensie, żeby nie wzrastały w tym regionie wpływy rosyjskie. Tym samym nawiązuje do starej anglosaskiej tradycji. Nie ma już jednak co liczyć na ten poziom zainteresowania regionem co w latach 90. Szczególnie że najpoważniejszy problem dotyczy Ukrainy, którą obecna administracja najwyraźniej jest skłonna sobie odpuścić.