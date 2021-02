Cała opozycja będzie rozmawiać o podatku od reklam

Zaczyna się bardzo ważny tydzień dla opozycji. Zgodnie z deklaracjami liderów Koalicji Obywatelskiej w nadchodzącym tygodniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne wszystkich sił opozycyjnych w sprawie wolnych mediów. To jedna z reakcji na kontrowersyjny pomysł ustawy, który wywołał niedawno ogólnokrajową dyskusję. Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich opozycyjnych sił w parlamencie, w tym do ruchu Szymona Hołowni. Lider PO Borys Budka zaprosił też polityków Porozumienia Jarosława Gowina, ale ludzie wicepremiera zapowiedzieli już, że na spotkaniu się nie pojawią. Ma się ono odbyć we wtorek o 11.00.

