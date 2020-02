Politycy grzejący się w cieple kina klasy B

Za Prawdę wygląda na partię założoną przez osoby spoza polityki, jest wśród nich także pisarz Zachar Prilepin, który ma za sobą historię walki w Donbasie. Seagal pojawiał się już w Rosji przy różnych okazjach. Z perspektywy polskiej może to wyglądać śmiesznie, gdy aktor filmów sensacyjnych klasy B o nieco już przechodzonej sławie bryluje na salonach, ale jakaś część rosyjskiego społeczeństwa go lubi. Na dodatek wbrew temu, co mówi im cały świat, że Rosja jest zła, holly- woodzki aktor twierdzi, że jest inaczej.