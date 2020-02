Ofensywa Zbigniewa Ziobry zaskakuje PiS

Konwencja odbędzie się kilka dni po tym, gdy marszałek Sejmu Elżbiecie Witek skończy się czas na ogłoszenie wyborów prezydenckich. Powinna to zrobić do czwartku, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że może stać się to już w środę. W ten sposób jednym z pierwszych wydarzeń politycznych w samej kampanii będzie właśnie konwencja SP. Przynajmniej tak może odczytać to opinia publiczna. Wydarzenie prezydenta Andrzeja Dudy inaugurujące starcie o reelekcję planowane jest na późniejszy termin w lutym – być może będzie to sobota 15 lutego, nieco ponad tydzień po ogłoszeniu wyborów.