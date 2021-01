Społeczeństwo buntuje się przeciw Kremlowi

Do chwili zamknięcia numeru wiadomo było, że mimo mrozu w 85 rosyjskich miastach na pewno odbyły się demonstracje – z tylu nadeszły informacje o zatrzymanych. Współpracownicy Nawalnego twierdzą jednak, że manifestowano w 140 miastach. Jeśli tak, to w porównaniu z pierwszą demonstracją w sobotę 23 stycznia protest się rozszerza.

Ale policjantom umknął szef sztabu Nawalnego Leonid Wołkow i to on umieszczał w internecie instrukcje, gdzie i o której się zbierać. Rozesłano za nim list gończy.

Już w trakcie niedzielnych demonstracji władze zażądały od sieci społecznościowych „blokowania fałszywych informacji z zawyżonymi danymi o liczebności nielegalnych zgromadzeń oraz jakoby mających miejsce faktach przemocy (ze strony policji – red.)". Ale w internecie i tak pojawiły się nagrania z policjantem w Moskwie, który obrzucony śnieżkami wyciągnął pistolet i zaczął nim grozić demonstrantom. We Władywostoku na pogotowie trafił mężczyzna postrzelony w biodro gumową kulą z pistoletu. – Strzelał do mnie jakiś człowiek po cywilnemu – powiedział prawnikom.

W samej stolicy policja zatrzymała członka putinowskiej Rady ds. Praw Człowieka Nikołaja Swanidze. – Nie powiedzieli mi nawet jednego słowa: ani gdy mnie zatrzymali, ani gdy wypuścili. Nie wiem więc, co zwróciło ich uwagę: czy moja osobowość czy może czapka – zażartował po wypuszczeniu z aresztanckiej budy. Jego koleżanka, rosyjska ombudsman Tatiana Moskalkowa, natychmiast zażądała, by zwracać uwagę „nie tylko na prawa zatrzymanych, ale i pracowników organów porządku". Na manifestacjach dość powszechnie byli oni obrzucani śnieżkami, a z jednego z moskiewskich bloków nawet... rolkami papieru toaletowego.

Detonatorem rozruchów stał się opublikowany na YouTubie film Nawalnego o prywatnym „pałacu Putina" pod Gelendżikiem nad Morzem Czarnym. Obecnie ma już on ponad 100 mln odsłon. „Szczotka do toalety kosztuje więcej, niż moja matka dostaje rocznej emerytury" – taki plakat niosła jedna z manifestantek w Moskwie. Nawiązywała do informacji z filmu o zakupie takiej luksusowej szczotki do rezydencji.