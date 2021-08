Sondaż: Czy po wyjściu z rządu Porozumienia parlament dotrwa do końca kadencji?

Porozumienie formalnie opuściło rząd decyzją swoich władz 11 sierpnia, po tym jak 10 sierpnia premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dymisję wicepremiera Jarosława Gowina. Wcześniej Gowin i politycy z nim związani krytycznie odnosili się do tych rozwiązań "Polskiego Ładu", które oznaczały podwyżkę obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Gowin kategorycznie sprzeciwiał się też przyjęciu tzw. lex TVN - czyli nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która - gdyby weszła w życie - zmusiłaby amerykańskiego właściciela TVN, koncern Discovery - do sprzedaży większościowego pakietu akcji.

Po wyjściu Porozumienia z rządu partię opuściła część jej dotychczasowych członków zasiadających w parlamencie i wchodzących w skład rządu. Na pozostanie w klubie PiS - i rządzie - zdecydowali się m.in. Marcin Ociepa, Andrzej Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak.

Koło Porozumienia w Sejmie liczy obecnie sześciu posłów. Tworzą je - oprócz Jarosława Gowina - Stanisław Bukowiec, Iwona Michałek, Monika Pawłowska, Magdalena Sroka i Michał Wypij.

- Od dzisiaj Porozumienie idzie własną drogą. Jest nas mniej, ale wiemy, co nas łączy i dzięki temu jesteśmy silniejsi - mówił w dniu utworzenia koła lider Porozumienia Jarosław Gowin.

11 sierpnia Sejm - mimo sprzeciwu posłów związanych z Gowinem - przyjął lex TVN stosunkiem głosów 228 do 216. W głosowaniu nie wzięło udziału dwóch posłów PiS, którzy byli nieobecni w Sejmie, a Andrzej Gut-Mostowy wstrzymał się wówczas od głosu. Tych trzech głosów zabrakło PiS-owi do posiadania bezwzględnej większości, która będzie potrzebna w przypadku, gdy Sejm będzie chciał odrzucić prawdopodobne weto Senatu wobec tej ustawy.

PiS przekonuje, że mimo odejścia z koalicji Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina i wiernych mu posłów, nadal dysponuje większością w Sejmie.

Kadencja obecnego Sejmu upływa jesienią 2023 roku. Do jej skrócenia może dojść albo decyzją posłów (uchwałę w tej sprawie musi poprzeć 2/3 ustawowej liczby posłów - a więc 307 osób), albo - decyzją prezydenta - jeśli Sejm nie przyjmie budżetu na kolejny rok w konstytucyjnym terminie (w ciągu czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu budżetu przez rząd) lub w sytuacji, gdy rząd poda się do dymisji, a Sejm w trzech kolejnych krokach nie będzie w stanie wyłonić nowej większości (wówczas prezydent jest zobligowany rozwiązać Sejm).