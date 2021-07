PSL zaprezentował listę 357 „tłustych kotów” z PiS w spółkach skarbu państwa

1. Tomasz Hinc - działacz PiS - Grupa Azoty

2. Mariusz Grab - działacz PiS - Grupa Azoty

3. Grzegorz Kądzielawski - działacz PiS - Grupa Azoty

4. Bartłomiej Litwińczuk - Grupa Azoty

5. Tomasz Hryniewicz - Grupa Azoty

6. Zbigniew Paprocki - były radny PiS - Grupa Azoty

7. Michał Maziarka - radny PiS - Grupa Azoty

8. Wojciech Krysztofik - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Grupa Azoty

9. Mieczysław Niedźwiedź - radny PiS - Grupa Azoty Prorem

10. Jacek Łabno - były radny PiS - Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o.

11. Justyna Wójtowicz-Woda - radna PiS - Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne

12. Paweł Janka - kandydat na radnego PiS - Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o. o.

13. Krzysztof Podkański - były radny PiS - Grupa Azoty (STO-ZAP)

14. Marcin Matias - były radny PiS - Grupa Azoty Police Serwis

15. Jerzy Amonowicz - kandydat na radnego PiS - Grupa Azoty Police Serwis

16. Andrzej Łuc - kandydat na radnego PiS - Port Morski Police

17. Janusz Jagielski - były radny PiS - Port Morski Police

18. Dariusz Słaboszewski - Team Joachima Brudzińskiego - Port Morski Police

19. Tomasz Pyfel - kandydat na radnego PiS - Port Morski Police

20. Tadeusz Gancarz - były radny PiS - Grupa Azoty Koltar

21. Piotr Toczek - działacz PiS - Grupa Azoty Koltar

22. Paweł Stańczyk - zastępca prezydenta Ostrołęki z PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn

23. Artur Kamiński - były radny PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn

24. Bogdan Tomaszek - radny PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn

25. Beata Zatoń-Kowalczyk - kandydatka na radną PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn

26. Adam Lesiński - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy

27. Piotr Regulski - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy

28. Krzysztof Majcher - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy

29. Jacek Nieścior - Team Jacka Sasina - Grupa Azoty Puławy

30. Krzysztof Kozłowski - były wojewoda z PiS/MSWiA - Grupa Azoty Police

31. Paweł Bakun - działacz PiS - Grupa Azoty Police

32. Jacek Goliński - brat posłanki PiS - Energa

33. Marek Kasicki - team Jacka Sasina - Energa

34. Maciej Żołtkiewicz - kandydat na radnego PiS - Energa

35. Paweł Nogalski - Były radny/działacz młodzieżówki PiS - Energa Kogeneracja

36. Alicja Klimiuk - działaczka PiS - Energa Operator

37. Wiesław Jasiński - team Mariusza Kamińskiego - Energa Operator

38. Piotr Niewiadomski - wiceprezydent Siedlec za PiS - Energa Elektrownia Ostrołęka

39. Andrzej Denis - były radny PiS - Energa OZE

40. Danuta Makowska - team Jacka Kurskiego - Energa Operator

41. Łukasz Kowalski - działacz PiS - Energa Operator

42. Adam Niedziałek - radny PiS - Energa Operator

43. Grzegorz Kierozalski - radny PiS - Energa Obrót

44. Sylwia Kobyłkiewicz - team Daniela Obajtka - Energa

45. Tomasz Wiatrak - team Daniela Obajtka - Energa OZE

46. Piotr Dorawa - współpracownik PiS - Energa Obrót

47. Artur Czarnecki - team Daniela Obajtka - Energa Obrót

48. Elżbieta Bugaj - team Daniela Obajtka - Energa Obrót

49. Janusz Szurski - team Daniela Obajtka - Energa Operator

50. Patryk Felmet - były radny PiS - Energa OZE

51. Michał Stróżyk - radny PiS - Energa Obrót

52. Zbigniew Kulewicz - współpracownik PiS - Energa OZE

53. Krzysztof Kurt - współpracownik PiS - Energa OZE

54. Robert Harasimiuk - team Daniela Obajtka - Energa OZE

55. Leszek Szymczak - radny PiS - Energa OZE

56. Ewa Rzymkowska - radna PiS - Energa Obrót

57. Stanisława Kasprzycka - kandydatka na posła PiS - Energa Obrót

58. Wojciech Żebrowski - kandydat na radnego PiS - Energa Elektrownie Ostrołęka

59. Piotr Meler - kandydat PiS na prezydenta Sopotu - Energa Elektrownia Ostrołęka

60. Jerzy Barzowski - radny PiS - Energa OZE

61. Szymon Szlósarczyk - współpracownik PiS - Energa Oświetlenie

62. Andrzej Stepnowski - kandydat PiS do Senatu - Energa Operator

63. Michał Wawryn - były działacz/współpracownik PiS - Energa Kogeneracja

64. Andrzej Kojro - były radny PiS - Energa Operator

65. Wojciech Drożdż - współpracownik PiS - Energa Operator

66. Zbigniew Piętka - działacz PiS - Energa Operator

67. Ireneusz Maślany - były radny PiS - Energa Operator

68. Paweł Szczeszek - współpracownik PiS - Enea

69. Rafał Mucha - brat Pawła Muchy - Enea

70. Renata Stefaniuk - żona posła PiS - Enea Połaniec

71. Cezary Ołdakowski - kandydat na radnego PiS - Enea Ciepło

72. Sławomir Hinc - były radny PiS - Enea Logistyka

73. Ireneusz Rogowski - radny PiS - Enea Serwis

74. Sławomir Szczot - działacz PiS - Enea Serwis

75. Dariusz Szymczak - radny PiS - Enea Centrum

76. Krzysztof Adamkiewicz - współpracownik PiS - Enea Centrum

77. Krzysztof Dembiński - radny PiS - Enea Centrum

78. Marzena Małek - była radna PiS - Enea Centrum

79. Łukasz Cicholski - syn posłanki PiS - Enea Centrum

80. Mirosław Jamroży - były radny PiS - Enea Pomiary

81. Rafał Gietka - działacz PiS - Enea Oświetlenie

82. Tomasz Szczegielniak - radny PiS - Enea

83. Marcin Pawlicki - radny PiS - Enea

84. Jan Mazurkiewicz - działacz PiS - Enea Wytwarzanie

85. Antoni Józwowicz - współpracownik PiS - Enea Wytwarzanie

86. Marcin Łukasiewicz - kandydat na posła PiS - Enea Wytwarzanie

87. Agnieszka Kruk - była wiceprezydent Chełma - Enea Wytwarzanie

88. Mariusz Kądziołka - były wiceprezydent Szczecina - Enea Oświetlenie

89. Zofia Paryła - team Daniela Obajtka - Lotos

90. Cezary Godziuk - team Grzegorza Biereckiego - Lotos Asfalt

91. Krzysztof Rodzik - team Krzysztofa Jurgiela - Lotos Asfalt

92. Honorata Krysiewicz - team Janusza Kowalskiego - Lotos Asfalt

93. Paweł Przychodzeń - team Mariusza Kamińskiego - Lotos Asfalt

94. Piotr Chylicki - team Mateusza Morawieckiego - Lotos Asfalt

95. Mateusz Siepielski - team Krystyny Pawłowicz - Lotos Upstream

96. Jakub Kowaleczko - były radny PiS - Lotos Kolej

97. Dariusz Figura - radny PiS - Lotos

98. Jaromir Falandysz - radny PiS - Lotos Kolej

99. Grzegorz Strzelczyk - radny PiS - Lotos Petrobaltic

100. Grzegorz Ksepko - współpracownik PiS - Lotos Petrobaltic

101. Michał Bełbot - były radny PiS - Lotos Petrobaltic

102. Beata Iżyłowska - team Janusza Śniadka - Lotos Petrobaltic

103. Piotr Karczewski - radny PiS - Lotos Petrobaltic

104. Sebastian Bojemski - team Mateusza Morawieckiego - Lotos Paliwa

105. Adam Sekściński - były radny PiS - Lotos Oil

106. Aleksandra Jankowska - była radna PiS - Lotos Oil

107. Paulina Sala - team Daniela Obajtka - Lotos Oil

108. Mirosław Wicki - współpracownik PiS - Lotos Oil

109. Filip Rdesiński - współpracownik PiS - Lotos Terminale

110. Mariusz Chłopik - współpracownik PiS - Lotos Terminale

111. Kamil Patynowski - radny PiS - Lotos Terminale

112. Anna Czabańska - żona Krzysztofa Czabańskiego - Lotos Paliwa

113. Wojciech Dąbrowski - były wojewoda/radny PiS - PGE

114. Paweł Śliwa - były radny PiS - PGE

115. Ryszard Wasiłek - kandydat na radnego PiS - PGE

116. Wanda Buk - Ministerstwo Cyfryzacji - PGE

117. Paweł Cioch - współpracownik PiS - PGE

118. Janina Goss - team Jarosława Kaczyńskiego - PGE

119. Tomasz Hapunowicz - były wójt z PiS - PGE

120. Grzegorz Kuczyński - team Jarosława Kaczyńskiego - PGE

121. Marcin Kowalczyk - team Jacka Sasina - PGE

122. Jan Frania - był radny PiS - PGE Dystrybucja

123. Janusz Magoń - były radny PiS - PGE Obrót

124. Jarosław Kwasek - współpracownik PiS - PGE Dystrybucja

125. Zbigniew Dżugaj - działacz PiS - PGE Dystrybucja

126. Lucjan Cichosz - były poseł i senator PiS - PGE Dystrybucja

127. Andrzej Olborski - radny PiS - PGE Dystrybucja

128. Marcin Karlikowski - kandydat na radnego PiS - PGE Energia Odnawialna

129. Andrzej Olszewski - kandydat na posła PiS - PGE Energia Odnawialna

130. Paweł Mazurkiewicz - team Krzysztofa Tchórzewskiego - PGE Energia Odnawialna

131. Lucyna Kwiatos - współpracowniczka PiS - PGE Energia Odnawialna

132. Paweł Zołoteńki - współpracownik PiS - PGE Energia Odnawialna

133. Krzysztof Falkowski - był radny PiS - PGE Systemy

134. Robert Choma - był prezydent Przemyśla z PiS - PGE Obrót

135. Waldemar Szumny - radny PiS - PGE Obrót

136. Maciej Jankiewicz - były radny PiS - PGE Energia Ciepła

137. Katarzyna Polak - radna PiS - PGE Energia Ciepła

138. Magdalena Derlatka-Miodowska - team Jerzego Kwiecińskiego - PGE Energia Ciepło

139. Tomasz Wiśniewski - team Mateusza Morawieckiego - PGE GiEK

140. Anna Kęzik - radna Warszawy - Fundacja PGE

141. Paweł Kurtyka - współpracownik PiS - PGE Baltica

142. Michał Czarnik - team Andrzeja Dudy - PGE Lumi

143. Marcin Rolski - były radny PiS - PGE Lumi

144. Dorota Skrzypek - kandydatka na posłankę PiS - PGE Lumi

145. Paweł Majewski - współpracownik PiS - PGNiG

146. Robert Perkowski - były radny PiS - PGNiG

147. Roman Gabrowski - były radny PiS - PGNiG

148. Paweł Kozyra - team Wojciecha Jasińskiego - PGNiG Obrót Detaliczny

149. Krzysztof Bączyk - team Zbigniewa Ziobry - PGNiG Exalo Drilling

150. Robert Więckowski - działacz PiS - Polska Spółka Gazownictwa

151. Jakub Kowalski - radny PiS - Polska Spółka Gazownictwa

152. Jarosław Głowacki - radny PiS - PGNiG Termika

153. Filip Ostrawski - współpracownik PiS - PGNiG Gas-Trading

154. Tymoteusz Pruchnik - współpracownik PiS - PGNiG Gas-Trading

155. Dariusz Dumkiewicz - team Lecha Sprawki - PGNiG Serwis

156. Dominik Zaremba - syn kierowcy polityków PiS - EuRoPol Gas

157. Marcin Szczudło - mąż posłanki PiS - PGNiG Obrót Detaliczny

158. Robert Gut - współpracownik PiS - PGNiG Obrót Detaliczny

159. Karol Tchórzewski - syn Krzysztofa Tchórzewskiego posła PiS - PGNiG Exalo Drilling

160. Marian Żołyniak - były radny PiS - Polska Spółka Gazownictwa

161. Lucyna Podhalicz - team Marka Kuchcińskiego - PGNiG Technologie

162. Konrad Fuśnik - był radny PiS - PGNiG Termika

163. Izabela Wierzchowska - działaczka PiS - PGNiG Termika

164. Joanna Gepfert - współpracowniczka PiS - PGNiG Termika

165. Jan Stępkowski - były radny PiS - PGNiG Termika Energetyka Rozproszona

166. Radosław Skrzetuski - były radny PiS - PGNiG Termika Energetyka Rozproszona

167. Nikodem Matusiak - syn posła PiS - PEC Tychy (zarekomendowany przez Tauron Ciepło)

168. Józef Wierzbowski - team Jacka Sasina - EuRoPol Gaz

169. Grzegorz Peczkis - były senator PiS - Tauron

170. Andrzej Furmanik - kandydat PiS na radnego - Tauron Kopalnia Wapienia Czatkowice

171. Marcin Wawrzyniak - Trybunał Stanu z rekomendacji PiS

172. Maciej Więckowski - był radny PiS - Tauron Wydobycie

173. Leszek Piechota - działacz PiS - Tauron Wytwarzanie

174. Marek Ryszka - współpracownik PiS - Tauron Wytwarzanie

175. Ewa Jankowska - team Artura Sobonia - Tauron Wytwarzanie

176. Wojciech Przepadło - działacz PiS - Tauron Wytwarzanie

177. Krzysztof Woźniak - były radny PiS - Tauron Dystrybucja

178. Robert Zasina - współpracownik PiS - Tauron Dystrybucja

179. Tomasz Jachna - działacz PiS - Tauron Dystrybucja

180. Waldemar Skomudek - działacz PiS - Tauron Dystrybucja

181. Krzysztof Durkalec - działacz PiS - Tauron Dystrybucja

182. Karol Sońta - były radny PiS - Tauron Dystrybucja

183. Wojciech Nastula - radny PiS - Tauron Dystrybucja

184. Magdalena Szymczuk - była radna PiS - Tauron Obsługa Klienta

185. Mariusz Paczkowski - współpracownik PiS - Tauron Ekoenergia

186. Witold Olech - team Beaty Szydło - Tauron Sprzedaż

187. Mariusz Andrzejewski - działacz PiS - Tauron Sprzedaż

188. Józef Gawron - były radny PiS - Tauron Kopalnia Wapienia Czatkowice

189. Ryszard Maziar - team Jacka Sasina - Tauron

190. Artur Warzocha - były senator PiS - Tauron Nowe Technologie

191. Piotr Apollo - team Adama Bielana - Tauron Nowe Technologie

192. Grzegorz Hlebowicz - radny PiS - Tauron Nowe Technologie

193. Piotr Wójcik - radny PiS - Tauron Dystrybucja Pomiary

194. Zdzisław Filip - były radny PiS - Tauron Nowe Jaworzno

195. Barbara Łuszcz - współpracowniczka PiS - Tauron Wsparcie

196. Dariusz Zagdański - radny PiS - Tauron Wsparcie

197. Włodzimierz Dola - team Mateusza Morawieckiego - PL.2012+

198. Monika Borzdyńska - współpracowniczka PiS - PL.2012+

199. Artur Murawski - team Jacka Sasina - PL.2012+

200. Sabina Bigos-Jaworowska - team Beaty Szydło - PL.2012+

201. Michał Góras - radny PiS - PL.2012+

202. Cezary Jurkiewicz - radny PiS - PL.2012+

203. Marcin Zarzecki - team Piotra Glińskiego - Polska Fundacja Narodowa

204. Mikołaj Wild - były wiceminister skarbu państwa - Centralny Port Komunikacyjny

205. Seweryn Szwarocki - kandydat PiS na radnego - Centralny Port Komunikacyjny

206. Leszek Skiba - kandydat PiS do Sejmu - Bank Pekao

207. Jerzy Kwieciński - były minister PiS - Bank Pekao

208. Michał Kaszyński - team Beaty Szydło - Bank Pekao

209. Maks Kraczkowski - były poseł PiS - PKO BP

210. Mieczysław Król - były radny PiS - PKO BP

211. Maciej Łopiński - team Andrzeja Dudy - PKO BP

212. Tomasz Zdzikot - były radny PiS - Poczta Polska

213. Andrzej Bodziony - był radny PiS - Poczta Polska

214. Wiesław Włodek - działacz PiS - Poczta Polska

215. Zbigniew Dżugaj - działacz PiS - Poczta Polska

216. Artur Stroka - kandydat PiS na radnego - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW

217. Maciej Wieprzkowicz - były radny PiS - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW

218. Tadeusz Sławik - radny PiS - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW

219. Krzysztof Mentlik - radny PiS - JSW Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze

220. Michał Urgoł - radny PiS - JSU

221. Łukasz Kasza - radny PiS - JSU

222. Grzegorz Muszyński - były radny PiS - JSW Innowacje

223. Mariusz Wielkopolan - radny PiS - JSW Innowacje

224. Robert Sołek - współpracownik PiS - JSW Innowacje

225. Łukasz Dwornik - kandydat PiS na radnego - JSW Szkolenie i Górnictwo

226. Antoni Augustyn - team Grzegorza Matusiaka - JSW Szkolenie i Górnictwo

227. Grzegorz Janik - były poseł PiS - JSW Szkolenie i Górnictwo

228. Małgorzata Zarychta-Surówka - radna PiS - JSW Koks

229. Jarosław Szlachetka - burmistrz Myślenic z PiS - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów

230. Sławomir Brzeziński - team Patryka Jakiego - Węglokoks

231. Janusz Gałkowski - były senator PiS - Spółka Restrukturyzacji Kopalń

232. Janusz Smoliło - działacz PiS - Spółka Restrukturyzacji Kopalń

233. Szymon Ruman - Ministerstwo Cyfryzacji - Huta Łabędy

234. Sebastian Chwałek - działacz PiS - Polska Grupa Zbrojeniowa

235. Bogdan Borkowski - kandydat PiS na radnego - Polska Grupa Zbrojeniowa

236. Paweł Olejnik - team Mariusza Błaszczaka - Polska Grupa Zbrojeniowa

237. Dariusz Nowak - działacz PiS - Agencja Mienia Wojskowego

238. Marcin Wierzchowski - radny PiS - AMW Rewita

239. Karol Rukszto - kandydat PiS na radnego - AMW Kwatera

240. Dariusz Lasocki - były radny PiS - AMW Kwatera

241. Anna Adamczyk - team Mariusza Błaszczaka - AMW Kwatera

242. Marek Makuch - były radny PiS - AMW Sinevia

243. Łukasz Kudlicki - Ministerstwo Obrony Narodowej - AMW Sinevia

Reklama

244. Marcin Chludziński - współpracownik PiS - KGHM

245. Paweł Gruza - Ministerstwo Skarbu Państwa/Min. Finansów - KGHM

246. Andrzej Kisielewicz - kandydat PiS do PE - KGHM

247. Agnieszka Winnik-Kalemba - team Elżbiety Witek - KGHM

248. Leszek Rybak - były wiceprezydent Głogowa z PiS - KGHM Energetyka

249. Piotr Paszko - team Dawida Jackiewicza - KGHM Energetyka

250. Piotr Karwan - radny PiS - KGHM Energetyka

251. Marek Litwiński - działacz PiS - WPEC Legnica

252. Halina Rosiak - radna PiS - WPEC Legnica

253. Cezariusz Lesisz - team Mateusza Morawieckiego - KGHM Metraco

254. Stefan Świątkowski - współpracownik PiS - KGHM Metraco

255. Bogumił Gwoździk - działacz PiS - Bipromet KGHM

256. Andrzej Jaroch - radny PiS - KGHM Cuprum

257. Krystian Mieszkała - były radny PiS - KGHM Cuprum

258. Wacław Szetelnicki - były radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM

259. Maciej Przerwa - radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM

260. Artur Mackiewicz - radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM

261. Zbigniew Bytnar - były radny PiS - Pol-Miedź Trans

262. Kasjan Wyligała - współpracownik PiS - Pol-Miedź Trans

Reklama

263. Radosław Pobol - były radny PiS - Mercus Logistyka

264. Przemysław Bożek - kandydat PiS na prezydenta Głogowa - Mercus Logistyka

265. Zbigniew Hajłasz - działacz PiS - KGHM TFI

266. Łukasz Ciołek - były radny PiS - Interferie

267. Paweł Stolarczyk - radny PiS - Interferie

268. Eugeniusz Stain - kandydat PiS na radnego - Uzdrowisko Połczyn PGU

269. Ireneusz Łojek - były radny PiS - Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa

270. Wojciech Zembik - radny PiS - Uzdrowisko Cieplice

271. Roman Kulczycki - kandydat PiS do Sejmu - Uzdrowisko Cieplice

272. Marek Waszkowiak - radny PiS - Inter Balt

273. Tadeusz Bałuch - kandydat PiS na radnego - Inter Balt

274. Agnieszka Chilmon - Ministerstwo Środowiska - Inter Balt

275. Maciej Bąk - team Grzegorza Biereckiego - Morski Port Gdynia

276. Witold Reclaf - działacz PiS - Morski Port Gdynia

277. Kamil Tarczewski - były radny PiS - Port Gdańsk

278. Piotr Koenig - działacz PiS - Port Gdańsk

279. Dorota Arciszewska-Mielewczyk - była posłanka PiS - Polskie Linie Oceaniczne

280. Dorota Płotka - radna PiS - Polskie Linie Oceaniczne

281. Kazimierz Drzazga - były radny PiS - Morskie Porty Szczecin-Świnoujście

282. Małgorzata Jacyna-Witt - radna PiS - Stocznia Szczecińska Wulkan

283. Andrzej Walkowiak - były poseł i radny PiS - Fabryka Obrabiarek do drewna w Bydgoszczy

284. Tomasz Broniowski - radny PiS - Kopalnia Soli Wieliczka

285. Borys Borówka - były radny PiS - Kopalnia Soli Bochnia

286. Łukasz Słoniowski - były radny PiS - Krakowski Park Technologiczny

287. Emilia Hermaszewska - żona europosła PiS - Armatura Kraków

288. Tomasz Rega - były radny PiS - Krajowa Spółka Cukrowa

289. Zdzisław Salus - team Jarosława Kaczyńskiego - Krajowa Spółka Cukrowa

290. Artur Niczyporuk - współpracownik PiS - Lubelski Rynek Hurtowy

291. Łukasz Reszka - starosta z PiS - Lubelski Rynek Hurtowy

292. Arkadiusz Szymoniuk - działacz PiS - Lubelski Rynek Hurtowy

293. Piotr Breś - radny PiS - Totalizator Sportowy

294. Jarosław Porwich - kandydat PiS do Sejmu - Agencja Rozwoju Przemysłu

295. Antoni Duda - stryj Andrzeja Dudy - PKP Cargo

296. Wiesław Pióro - były radny PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów

297. Danuta Lelito - była radna PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów

298. Przemysław Gawłowski - były radny PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów

299. Tomasz Górnicki - team Mateusza Morawieckiego - Polski Holding Nieruchomości

300. Tomasz Sztonyk - team Mateusza Morawieckiego - Polski Holding Nieruchomości

301. Tomasz Karusewicz - team Joachima Brudzińskiego - TUW PZU

302. Wojciech Dębski - były burmistrz Pułtuska z PiS - PZU Tower Inwestycje

303. Anna Sotek - współpracowniczka PiS - PZU Tower Inwestycje

304. Aleksandra Dołhan - była radna PiS - PZU Centrum Operacji

305. Dorota Penger - była radna PiS - PZU Centrum Operacji

306. Grzegorz Janas - kandydat PiS do Sejmu - PZU Centrum Operacji

307. Patrycja Kotecka - żona Zbigniewa Ziobry - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń

308. Marcin Majerowski - kandydat PiS na radnego - PTE PZU

309. Daniel Obajtek - PKN Orlen

310. Zbigniew Leszczyński - Team Patryka Jakiego - PKN Orlen

311. Patrycja Klarecka - team Mateusza Morawieckiego - PKN Orlen

312. Armen Artwich - team Mateusza Morawieckiego - PKN Orlen

313. Jan Szewczak - były poseł PiS - PKN Orlen

314. Wojciech Jasiński - były minister skarbu i poseł PiS - PKN Orlen

315. Anna Wójcik - team Mateusza Morawieckiego - PKN Orlen

316. Andrzej Kapała - team Mateusza Morawieckiego - PKN Orlen

317. Jadwiga Lesisz - team Mateusza Morawieckiego - PKN Orlen

318. Izabela Kucińska-Świgost - działaczka PiS - Orlen Administracja

319. Marek Pietrzak - były radny PiS - Orlen Asfalt

320. Waldemar Hudomięcki - były radny PiS - Orlen Aviation

321. Mariusz Rusiecki - radny PiS - Orlen Aviation

322. Sylwia Iwańczuk - team Krzysztofa Jurgiela - Orlen Aviation

323. Anna Moskwa - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Orlen Baltic Power

324. Piotr Guział - team Patryka Jakiego - Orlen Budonaft

325. Jarosław Nosal - współpracownik PiS - Orlen Centrum Serwisowe

326. Paweł Stępkowski - współpracownik PiS - Orlen Centrum Serwisowe

327. Łukasz Porażyński - team Mateusza Morawieckiego - Orlen Deutschland

328. Leszek Jakubów - współpracownik PiS - Orlen Koltrans

329. Hanna Mazur - była radna PiS - Orlen Koltrans

330. Piotr Szpakowicz - były radny PiS - Orlen Laboratorium

331. Wioletta Kandziak - team Daniela Obajtka - Orlen Centrum Usług Korporacyjnych

332. Łukasz Lipiec - współpracownik PiS - Orlen Ochrona

333. Janusz Fudała - współpracownik PiS - Orlen Oil

334. Daniel Kołada - działacz PiS - Orlen Paliwa

335. Adam Rogacki - były poseł PiS - Orlen Paliwa

336. Jakub Opara - były radny PiS - Orlen Paliwa

337. Krzysztof Zaremba - były poseł PiS - Orlen Paliwa

338. Joanna Zięba - team Daniela Obajtka - Orlen Południe

339. Paweł Pachniewski - działacz PiS - Orlen Projekt

340. Paweł Majewski - KPRM/Ministerstwo Cyfryzacji/MSWiA - Orlen Upstream

341. Michał Orzeszek - działacz PiS - Orlen Upstream

342. Jarosław Chmielewski - działacz PiS/były radny PiS - Anwil

343. Tomasz Zbróg - były radny PiS - Anwil

344. Halina Szymańska - Team Andrzeja Dudy - Anwil

345. Marcin Puchalski - działacz PiS - Orlen Centrum Edukacji

346. Błażej Krawczyszyn - team Dawida Jackiewicza - IKS Solino

347. Maciej Libiszewski - team Jarosława Kaczyńskiego - Unipetrol

348. Jakub Szurski - team Daniela Obajtka - Unipetrol

349. Małgorzata Sadurska - była posłanka PiS/KPRP - PZU SA

350. Ernest Bejda - CBA/kandydat PiS do Sejmu - PZU SA

351. Maciej Rapkiewicz - team Patryka Jakiego - PZU SA

352. Paweł Mucha - były sekretarz stanu w KPRP - PZU SA

353. Maciej Zaborowski - team Daniela Obajtka - PZU SA

354. Kazimierz Kuberski - były wiceminister w MRPiPS - PZU Zdrowie

355. Oliwier Kubicki - radny PiS - PZU Zdrowie

356. Dominik Witek - kandydat PiS na radnego - PZU Zdrowie

357. Aleksandra Agatowska - team Andrzeja Dudy PZU Zdrowie