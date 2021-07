Marek Sawicki: Kaczyński się zdziwi, ilu ma kuzynów i przyjaciół

Pamiętam, jak Jarosław Kaczyński rozwijał taką listę z nepotyzmem PSL-u i z tym nepotyzmem strasznie walczył, mówiąc o tym, że jak dojdzie do władzy to czegoś takiego nie będzie. Miłosz Motyka (rzecznik PSL - red.) wczoraj pokazał, że skala nepotyzmu rozkręcona przez PiS do tej pory nikomu była nieznana. I to nie jest cała lista, to jest dopiero początek - powiedział w Radiu Wrocław Marek Sawicki.

- Myślę, że jak będziemy publikować całą listę, to być może sam Jarosław Kaczyński się zdziwi, ilu ma kuzynów i przyjaciół, którzy rzeczywiście obsiedli spółki skarbu państwa i instytucje rządowe - dodał ludowiec.

- Okazuje się, że po dwóch tygodniach od słynnej uchwały PiS-u o zwalczaniu nepotyzmu, w tej sprawie nic się nie zadziało - ocenił poseł Koalicji Polskiej - PSL. - Kilka osób, że tak powiem, zostało przeniesionych z miejsca na miejsce, natomiast generalnie cały problem pozostał. Wydaje się, że samo działanie PSL-u nie wystarczy, że rzeczywiście obywatele muszą się w końcu obudzić i zobaczyć, że państwo nie jest własnością określonej grupy politycznej, tylko jest własnością nas, Polaków - apelował.

Sawicki podkreślił, iż „dzisiaj widać wyraźnie, że uchwała PiS-u sprzed dwóch tygodni nie jest realizowana”. - Jeśli mamy do czynienia z zatrudnianiem fachowców, to proszę bardzo, ale jeżeli jest to droga na dorobienie znajomych i przyjaciół króliczka, no to nie jest to fair. Proszę zauważyć że spółki skarbu państwa w ciągu ostatnich sześciu lat nie zyskały na wartości a straciły. Więc dobrze byłoby, żeby nad tym również zastanowił się sam prezes prezesów - wezwał Marek Sawicki.