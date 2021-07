Afera Pegasusa: Macron inwigilowany? Specjalne posiedzenie gabinetu w Pałacu Elizejskim

Wcześniej "Le Monde" poinformował, że prezydent Emmanuel Macron i 15 innych członków francuskiego rządu, w tym były premier Edouard Philippe, znaleźli się wśród celów oprogramowania sprzedawanego autorytarnym rządom przez izraelską firmę NSO, twórców systemu Pegasus.

Z kolei prokuratura w Paryżu wszczęła dochodzenia w sprawie zarzutów, że marokańskie służby wywiadowcze wykorzystywały Pegasusa do szpiegowania polityków, dziennikarzy i działaczy praw człowieka w wielu krajach, w tym we Francji. Dochodzenie obejmuje 10 zarzutów, w tym zarzut naruszenia prywatności, nieuczciwego dostępu do osobistych urządzeń elektronicznych i związku przestępczego.