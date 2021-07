Groźby wobec prezydentów miast: "Zadźgam cię jak Adamowicza"

" Kocham pracę dla swojego miasta. W roli samorządowca występuje już 15 lat. To naprawdę wielki zaszczyt móc pracować dla Wrocławia. Dziękuje Wam za codzienne wsparcie, spotkania i dobre rozmowy" - napisał na Twitterze prezydent Wrocławia.

Kocham pracę dla swojego miasta. W roli samorządowca występuje już 15 lat. To naprawdę wielki zaszczyt móc pracować dla Wrocławia. Dziękuje Wam za codzienne wsparcie, spotkania i dobre rozmowy. pic.twitter.com/MAYxr5PpFg

Jacek Sutry dodał, że na co dzień szuka tego co łączy, i takim zachowaniem nikt go nie wystraszy. Nie widzi jednak miejsca na mowę nienawiści i groźby karalne.

"Wspólnie powinniśmy takie zachowania eliminować z przestrzeni naszego życia" - napisał prezydent Wrocławia.

Podobne groźby otrzymali włodarze innych miast: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Wszyscy złożyli zawiadomienie do prokuratury lub na policję.