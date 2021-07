Donald Tusk: To nie Polska, tylko Kaczyński z PiS wychodzą z UE

To nie Polska, tylko Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii. I tylko my, Polacy, możemy skutecznie się temu przeciwstawić. Bo wbrew pisowskiej propagandzie, nikt nikogo w Unii nie trzyma na siłę.

Michał Kobosko, przewodniczący Polski 2050, zwrócił uwagę, że „(Jarosław) Kaczyński rękami (Stanisława) Piotrowicza przyspiesza proces putinizacji polskiego prawa”. „Nie pozwolimy na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej na Wschód!” - zapowiedział.

Kaczyński rękami Piotrowicza przyspiesza proces putinizacji polskiego prawa. Nie pozwolimy na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej na Wschód! @PL_2050 #TrybunałKonstytucyjny — Michał Kobosko (@michalkobosko) July 14, 2021

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza „nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy zapisami Konstytucji, a prawem międzynarodowym”. „Decyzja Trybunału Konstytucyjnego ma na celu tylko i wyłącznie obronę procesu upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości przez partię rządzącą, który trwa od sześciu lat” - podkreślił.

Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy zapisami Konstytucji, a prawem międzynarodowym. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego ma na celu tylko i wyłącznie obronę procesu upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości przez partię rządzącą, który trwa od sześciu lat. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 14, 2021

"Gdy pięciu sędziów TK neguje to, o czym Naród zdecydował w referendum akcesyjnym, to prosta droga do Polexitu" - napisał marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO). Ocenił, że uznawanie wyroków TSUE za nieistotne to droga do anarchii. Jego zdaniem należy "natychmiast zawrócić i zwalczać zło", jeśli "nie chcemy wypaść z rodziny wolnych krajów Zachodu".