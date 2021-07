Girzyński: Kaczyński i Tusk powinni przejść na emeryturę

Girzyński był pytany o dwoje posłów - Arkadiusza Czartoryskiego i Małgorzatę Janowską, którzy wraz z nim odeszli z klubu PiS, a po kilkunastu dniach wrócili do klubu wstępując do partii Republikanie, Adama Bielana. - Proszę z nimi przeprowadzić rozmowy i zapytać ich o motywację, które skłoniły ich do powrotu do PiS - uciął temat.

- Zostałem przez nich poinformowany wcześniej: grzecznie, tak jak nakazuje dobry obyczaj, poinformowali mnie wcześniej, żebym nie dowiedział się z mediów - dodał pytany czy Czartoryski i Janowska informowali go swoich planach.

Na uwagę, że stworzone przez troje posłów koło Wybór Polska było chyba najkrócej istniejącym w historii polskiego Sejmu kołem, Girzyński odparł, że "od samego początku to koło było pomyślane jako ręka wyciągnięta do innych środowisk politycznych".

- Gdyby nie fakt, że akurat na urlopie była przewodnicząca koła poselskiego Polskie Sprawy, pani Agnieszka Ścigaj, doszłoby do powstania wspólnego projektu szybciej. Żałuję, że nie realizujemy tego projektu w gronie sześcioosobowym, ale niczego to nie zmienia - dodał nawiązując do połączenia koła Wybór Polska z kołem Polskie Sprawy.