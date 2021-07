Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Pogróżki dostajemy codziennie

- My z różnego rodzaju pogróżkami i niecenzuralnymi słowami pod naszym adresem w ministerstwie spotykamy się na co dzień, więc wiemy też, z czym się spotykają lekarze - zaznaczył.

- To, że zdarzają się przykre sytuacje, to my bardzo dobrze wiemy w tym budynku za moimi plecami, ponieważ ja sam dostaję dziennie czasem po kilka maili z pogróżkami, z dosyć wulgarnymi słowami kierowanymi pod moim adresem. Minister również niejednokrotnie dostawał pogróżki - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

Przekazał, że resort stara "reagować na bieżąco". - Jeżeli wiemy o tego typu sytuacjach, w których kierowane są pogróżki do osób zachęcających do szczepień, staramy się informować służby. To do nas należy. Sami w tym zakresie podejmować działań nie możemy - zaznaczył.

Wojciech Andrusiewicz powiedział, że służby reagują "na bieżąco", a policja działa "dość szybko" i stara się znaleźć kierujących pogróżki.

Zastrzegł, że znalezienie części wysyłających pogróżki jest trudne, ponieważ osoby te zakładają nowe konta e-mail i korzystają z nie swoich komputerów.

Czytaj także:

Niezaszczepieni na COVID-19 uczniowie będą traktowani inaczej? Głos ministra Czarnka

- Ale to nie jest tak, że powinniśmy biernie się temu przyglądać. To jest też kwestia odpowiedzialności naszej społecznej, całego społeczeństwa. Jeżeli głośniejszą stroną jest strona, która z nienawiścią mówi o tych osobach, które zachęcają do szczepień, to coś jest nie tak. Tą głośniejszą stroną powinna być ta strona, która mówi o tym, że szczepienia są potrzebne - oświadczył.

- Ale to jest adresowane do nas jako całego społeczeństwa. To jest tak, jak z przyglądaniem się jak ktoś kogoś bije na ulicy - jedna osoba bije, a dziesięć się przygląda i tu kwestia jest, żeby tę znieczulicę zlikwidować - powiedział rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego.