Sondaż: Kto skorzysta bardziej na współpracy między PiS a Kukiz'15?

W zamian za poparcie "Polskiego Ładu" PiS przez Kukiz'15, PiS ma poprzeć m.in. ustawę antykorupcyjną autorstwa Kukiz'15 (wpłynęła już do Sejmu), a także wprowadzenie instytucji sędziów pokoju oraz pewne zmiany w ordynacji wyborczej.

- My poprzemy szereg ustaw, a nasi koledzy będą wspierać "Polski Ład" PiS - mówił Jarosław Kaczyński.

- Współpracę za korzystną głownie dla PiS uznaje co czwarta kobieta i 38% mężczyzn. Porozumienie o współpracy za obiecujące przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości uważa częściej niż co trzecia osoba między 35 i 49 rokiem życia i 37% respondentów posiadających wykształcenie wyższe. Opinię taką wyraża ponad 40% osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.