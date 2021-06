Sondaż: PiS na czele, Konfederacja poza Sejmem

Na Lewicę (Nową Lewicę i Razem) chce głosować 8,4 proc. ankietowanych - to spadek o 0,7 punktu proc. od ostatniego badania.

Koalicję Obywatelską popiera 14,1 proc. badanych - co oznacza spadek o 0,6 punktu proc.

Drugie miejsce w sondażu zajęła Polska 2050, na którą chce głosować 20,2 proc. - to o 0,3 punktu proc. więcej niż przed miesiącem.

W porównaniu do sondażu z 8-9 maja PiS stracił 0,2 punktu proc. poparcia - podaje Onet.

Na granicy progu wyborczego znalazła się PSL-Koalicja Polska z poparciem 5 proc. (spadek o 0,6 punktu proc.).

Na Konfederację, która straciła 1,9 punktu proc. poparcia, chce głosować 4,5 proc. ankietowanych - co oznacza, że ugrupowanie to nie weszłoby do Sejmu.

12,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddaliby głos.

Sondaż przeprowadzono 31 maja na próbie 1100 osób.