Netanjahu oskarża rywala o "przekręt stulecia"

Szeroka koalicja przeciwników Netanjahu miałaby połączyć partie prawicowe, centrowe i lewicowe. Zdaniem obecnego szefa izraelskiego rządu, byłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela.

Lider centrowej partii Yesh Atid ma na utworzenie rządzącej koalicji czas do środy. Według planów, których realizacji oznaczałaby koniec dwunastoletniej epoki rządów Beniamina Netanjahu, najpierw na czele gabinetu miałby stanąć Naftali Bennett, a później premierem Izraela miałby zostać Yair Lapid.

- Jak to wpłynie na możliwość odstraszania? Jak będziemy wyglądać w oczach naszych wrogów? - skomentował premier. - Co oni (koalicjanci - red.) zrobią w kwestii Iranu i Gazy? Co powiedzą w korytarzach rządu w Waszyngtonie? - dodał.

Naftali Bennett powiedział w niedzielę, że Netanjahu nie ma szans na utworzenie prawicowej koalicji, a wybór staje między piątymi od kwietnia 2019 r. wyborami lub utworzeniem "bloku zmiany", czyli koalicji przeciw Netanjahu.

Odnosząc się do tych słów premier Izraela zarzucił Bennettowi "przekręt stulecia" i przypomniał, że w przeszłości lider Yaminy deklarował, że nie wejdzie do koalicji z Lapidem. Zdaniem Netanjahu, wciąż możliwe jest utworzenie prawicowego rządu. Netanjahu stwierdził, że Bennettowi zależy wyłącznie na otrzymaniu teki szefa rządu.

Krytycznie do oświadczenia Bennetta podeszli również stronnicy Netanjahu.

- Ostrzegaliśmy przed tym, a dziś się to potwierdza: kto głosuje na Bennetta, ten otrzymuje Lapid. Opinia publiczna tego nie zapomni - skomentował Miki Zohar z Likudu.

"To, że Bennett potrafi kłamać przed kamerami bez mrugnięcia okiem jest niesamowite" - stwierdził z kolei lider Religijnego Syjonizmu. "To było zaplanowane" - dodał oceniając, że ma miejsce "największy przekręt w historii izraelskiej polityki".