Filipiny: Czy prezydent wystartuje w wyborach? "Bóg zdecyduje"

Konstytucja Filipin nie przewiduje możliwości ubiegania się prezydenta o reelekcję, po zakończeniu sześcioletniej kadencji.

Jednak konstytucja nie zabrania ustępującemu prezydentowi ubiegać się o urząd wiceprezydenta. Z tej furtki może skorzystać Duterte.

W przeszłości zdarzało się już, że byli prezydenci Filipin ubiegali się o niższe urzędy.

- Pozostawia to Bogu, to jego odpowiedź - oświadczył rzecznik prezydenta, Harry Roque, pytany o to czym Duterte będzie ubiegał się o urząd wiceprezydenta.