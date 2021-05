Bogdan Klich: Senatorowie zaliczyli wpadkę

Klich wyraził nadzieję na szybkie powołanie profesora Marcina Wiącka, kandydata opozycji, na stanowisko RPO.

- Mam nadzieję, że tym razem powołanie nowego RPO będzie łatwiejsze i wystarczy głosów w Sejmie, by powołać pana profesora Marcina Wiącka. Ta kandydatura spełnia warunki bezstronności i (posiadania) odpowiednich kwalifikacji, żeby została przyjęta przez Sejm, a później przedłożona do Senatu – przekonywał senator.

Polityk opozycji odniósł się także do ostatniego głosowania w Senacie nad preambułą do ratyfikacji uchwały o funduszu europejskim – Senator, który zatrzasnął się w windzie przyjechał z daleka i porusza się na wózku inwalidzkim. Dlatego głosowanie zostało przesunięte, by dać mu czas na wyjście z windy i by mógł do nas dołączyć. Natomiast dwóch innych senatorów zaliczyło bardzo poważną wpadkę, co uniemożliwiło dołączenie preambuły do traktatu ratyfikacyjnego. Jednak, później przyjęliśmy uchwałę, która rozwija treści, które były w preambule i uzupełnia je o zupełnie nowe – mówił były minister obrony w rządzie PO-PSL.