Morawiecki: Wielu żyje od pierwszego do pierwszego. Polski Ład jest dla nich

"Budżet będzie w deficycie"

- Zapraszamy wszystkie partie w parlamencie, także partie opozycyjne, do wspierania Polskiego Ładu. Dzisiaj nie jest czas na to, żeby rozpatrywać jakieś dawne urazy, podziały, rozdźwięki, chcemy przede wszystkim wskazać na to, że Polski Ład ma być ładem sprawiedliwym, a jednocześnie efektywnym, tzn. podnoszącym produktywność całego polskiego społeczeństwa - oświadczył Morawiecki.

- Chcemy wprowadzić solidarny, sprawiedliwy ład. Polska jest domem nas wszystkich. Nie jest właściwe, żeby pewna grupa zdecydowanie lepiej uposażona wykorzystywała jeszcze swoje przywileje, natomiast ogromna większość Polaków żeby proporcjonalnie płaciła więcej do tego wspólnego budżetu - dodał.

Szef rządu stwierdził, że "właściwym podejściem" jest podnoszenie wynagrodzeń osobom o niskich i średnich zarobkach.

- 90 proc. Polaków skorzysta bądź nie straci ani złotówki na naszych rozwiązaniach - mówił Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że struktura zarobków w polskim społeczeństwie nie przypomina tej z państw Europy Zachodniej, "która jest bardziej takim kształtem obłym, taką elipsą". - Nasza struktura jest trochę niestety jak piramida - mówił dodając, że jest "za dużo osób na dole". - Chcemy, żeby one zarabiały więcej - zadeklarował.

- To nie jest tak, że w ramach tej reformy, którą proponujemy, budżet wyjdzie na zero. Niestety nie. Budżet będzie w deficycie. Ale ten deficyt chcemy przeznaczyć na to, żeby pracownicy byli jeszcze lepiej zmotywowani, żeby więcej zarabiali, żeby było im łatwiej po prostu i to jest sedno Polskiego Ładu i tego się trzymamy, temu będą podporządkowane kolejne nasze projekty, kolejne kroki - mówił.