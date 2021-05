Budka: Przełożyć posiedzenie Sejmu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Budka poinformował, że PO zwraca się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek i na posiedzeniu będzie wnioskować, by przełożyć posiedzenie dotyczące ratyfikacji dochodów własnych o dwa tygodnie.

- Dzisiaj nie czas na to, by kupować kota w worku. Dzisiaj czas na to, by polski parlament najpierw zagwarantował, by w określonych ramach rząd mógł wydatkować te pieniądze, a dopiero później, by Sejm, a później Senat zatwierdził ratyfikację dochodów własnych - dodał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Sejm na dodatkowym posiedzeniu 4 maja zajmie się ustawą w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych UE. We wtorek projekt przyjął rząd. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy.

- Dokładnie taki czas dała Komisja Europejska, dodatkowy czas na to, by rządy przedstawiły ostateczne wersje krajowych planów odbudowy - zaznaczył.

- Na wtorek 4 maja zapraszamy do parlamentu wszystkie kluby i koła parlamentarne, by raz jeszcze wspólnie przy otwartych drzwiach, przy udziale mediów, wysłuchać strony samorządowej, organizacji społecznych, związków zawodowych i przedsiębiorców czego tak naprawdę brakuje w KPO, który rząd kolanem dopychał wczoraj i przesyłał do KE - mówił.

Lider Platformy ocenił, że przed przystąpieniem do ratyfikacji należy wpisać do ustawy "określone gwarancje, że środki z Krajowego Planu Odbudowy będą wydawane uczciwie".

W tym kontekście Borys Budka mówił o zagwarantowaniu, że 40 proc. środków z KPO wydadzą samorządy, o utworzeniu komitetu monitorującego wydatkowanie środków, wyłonionego przez przedstawicieli strony społecznej oraz o tym, by wszystkie środki europejskie były wydatkowane w drodze konkursów.



- Zwracam się do wszystkich ugrupowań parlamentarnych, w szczególności do opozycyjnych, do Lewicy i do ruchu Polska 2050: nie kupujcie kota w worku. Dajcie czas stronie samorządowej, która była bardzo blisko wynegocjowania dobrych dla Polski warunków z rządem, żeby te 14 dni wykorzystać właśnie na to - apelował przewodniczący Platformy.

- Wspólnie mamy niepowtarzalną okazję, by wymóc gwarancje ustawowe. W ustawie polski parlament może przyjąć zasady, które będą obowiązywały nas wszystkich - przekonywał.