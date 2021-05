Izrael: Lapid odsunie od władzy Netanjahu? Ma 28 dni

Wybory do Knesetu odbyły się 23 marca - i były to czwarte wybory do izraelskiego parlamentu w ciągu ostatnich dwóch lat. To efekt impasu w izraelskiej polityce - kolejne wybory nie wyłaniają bowiem większości zdolnej do sformowania rządu większościowego.

Do wyborów z 23 marca doszło po rozpadzie koalicji między Likudem a sojuszem Biało-Niebieski.

Po wyborach lider zwycięskiego Likudu, premier Izraela od 2010 roku, Beniamin Netanjahu nie zdołał znaleźć większości w Knesecie.

Po upływie czasu, jaki Netanjahu miał na sformowanie rządu, prezydent Izraela powierzył to zdanie Lapidowi, którego centrolewicowa partia, Jesz Atid (Jest Przyszłość) zajęła drugie miejsce w wyborach.

Lapid ma 28 dni na znalezienie większości w Knesecie. Prezydent Izraela poinformował o powierzeniu mu misji tworzenia rządu w telewizyjnym orędziu.