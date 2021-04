USA: Zmarł były wiceprezydent kraju. Miał 93 lata

W wyborach tych Mondale doznał jednej z największych klęsk wyborczych w historii wyborów prezydenckich w USA, przegrywając w 49 z 50 stanów. Wygrał jedynie w swoim stanie, Minnesota, oraz w Dystrykcie Kolumbia.

W czasie tamtej kampanii Mondale zapowiadał podniesienie podatków Amerykanom.

- Do końca mojej kadencji zmniejszę deficyt administracji Reagana o dwie trzecie - mówił w czasie przemówienia z 1984 roku w San Francisco, gdy przyjmował nominację prezydencką Partii Republikańskiej. - Powiedzmy sobie prawdę. To musi być zrobione, to musi być zrobione. Mr Reagan podniesie podatki i ja to zrobię. On tego nie powie, ja właśnie to zrobiłem - oświadczył. Ta wypowiedź pogrążyła jego kandydaturę, choć nie żałował jej nawet po wielu latach.

- Mówiłem prawdę - mówił w 2004 roku w rozmowie z PBS.