Bogusław Liberadzki: KO jest zazdrosna

W rozmowie z Zuzanną Dąbrowską, prof. Bogusław Liberadzki, europoseł Lewicy, skomentował ostatni spór, do jakiego doszło w ramach opozycji. Powodem była decyzja Lewicy, by poprzeć europejski fundusz odbudowy.

- To nie jest awantura pomiędzy Lewicą i KO, ponieważ my takiej awantury nie wszczynaliśmy. Po drugie, mieliśmy wszelkie przesłanki, żeby zakładać, że KO poglądy, które wypowiadała przez ostatnie miesiące traktuje prawdziwie. Wtedy brzmiały one następująco: „trzeba ratyfikować fundusz odbudowy, to jest Polsce absolutnie niezbędne, ten kto opowie się przeciw ratyfikacji jest zdrajcą”. Odnosimy także wrażenie, że KO stała się zazdrosna, że Lewica zdobyła się na odwagę i powiedzenia głośno, że należy ratyfikować fundusz odbudowy. Aczkolwiek nie bezwarunkowo - postawiliśmy przecież swoje warunki – ocenił eurodeputowany Lewicy.