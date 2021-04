Irlandia Płn.: Rezygnacja pierwszej minister. "To był zaszczyt"

- Ważne, aby w ciągu następnych kilku tygodni dać partii miejsce na przygotowania do wyboru nowego przywódcy - powiedziała Foster, informując o swojej rezygnacji. - Będę współpracować z nowym liderem nad ustaleniami przejściowymi - zapewniła. - Zaszczytem było służenie mieszkańcom Irlandii Północnej i reprezentowanie mojego rodzinnego okręgu wyborczego - zaznaczyła Foster. - Jest wielu ludzi, którzy pomogli mi i wspierali mnie przez ten okres i zawsze będę wdzięczna za życzliwość i wsparcie, jakie mi okazali - podziękowała.

Foster była w ostatnim czasie krytykowana przez polityków Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP), którzy podkreślali, że są „poważnie zaniepokojeni” stanem partii i kraju. We wtorek rozesłano wśród członków Zgromadzenia Irlandii Północnej list, w którym wezwano do usunięcia Foster ze stanowiska. Podpisało go 75 proc. członków Zgromadzenia Ustawodawczego.