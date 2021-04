Wiceminister sprawiedliwości o wiceszefie MSZ: Reformy wstrzymane m.in. przez niego

- To m.in. pan Paweł Jabłoński pisał w Kancelarii Premiera ustawy dyktowane przez Brukselę, żeby rzekomo łagodzić spór na linii Polska-Bruksela. Efekty? Rozporządzenie ws. praworządności, bicz na Polskę, wchodzi w życie. To są realne efekty tych działań - mówił Woś.

- To nie nasza decyzja kto będzie premierem, a kto wiceministrem. W 99 proc. się zgadzamy (w obozie Zjednoczonej Prawicy), są sprawy, które nas różnią. Gdybyśmy się we wszystkim zgadzali, bylibyśmy w jednym ugrupowaniu - stwierdził Woś pytany o to, co Solidarna Polska robi w koalicji jeśli tak krytycznie ocenia działania MSZ.