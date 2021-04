Wybory w Rzeszowie. Grzegorz Braun zebrał podpisy, wzywa rywali do debaty

Poseł Konfederacji wyraził nadzieję, że "zwane - niestety gołosłownie - publicznymi" media "zaczną pełnić swoją rolę i stworzą forum do publicznej prezentacji programów i konfrontacji kandydatur". Ocenił, że taka konfrontacja musi dokonywać się publicznie, by wyborcy "mogli dokonać aktu wyborczego nie pod wpływem chwilowych emocji, ale na podstawie realnego rozeznania sytuacji".

Odnosząc się do rezygnacji Tadeusza Ferenca Grzegorz Braun ocenił, że w Rzeszowie "poprzednia epoka sama ogłosiła swój koniec". Mówił, że rzeszowianie stają przed wyborem i mogą powierzyć władzę "ludziom, którzy - wszystko na to wskazuje - będą chcieli konserwować status quo, będą chcieli zadbać o to, żeby było tak jak było" albo mogą wybrać "nowe otwarcie, nowe inspiracje, nowe wizje", do czego, w jego ocenie, potrzebny jest "nowy impuls".

Braun mówił, że polscy patrioci żyją nadzieją, iż Rzeczpospolita Polska wróci do swojej najlepszej formy dziejowej. - Rzecz w tym, żeby Rzeszów był liderem tej prawdziwie dobrej zmiany i do tego potrzebny jest nowy impuls - oświadczył.