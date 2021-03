Włodzimierz Cimoszewicz: Daniel Obajtek? Z życia wzięty Nikodem Dyzma

Włodzimierz Cimoszewicz wypowiedział się także na temat przejścia Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia. - Trudno mi komentować ten przypadek, bo nie znam tej pani, ale przyznaję, że przejście od liberalno-lewicowego Biedronia do konserwatywno-prawicowego Gowina to chyba rekord polskich transferów politycznych - ocenił. - To będzie zapewne oznaczało sporą cenę dla bohaterki tego wydarzenia, bo trudno, żeby ludzie, którzy na nią głosowali, zrozumieli i zaakceptowali jej decyzję. Nie wydaje mi się, żeby mogła po drugiej stronie sceny politycznej znaleźć wyborcze poparcie - dodał. - Pewnie musiały być jakieś specyficzne powody. Wiadomo, że Gowin po wewnętrznych awanturach szuka wzmocnienia w swojej reprezentacji parlamentarnej, więc pewnie jakieś argumenty tam padły. Natomiast to są sytuacje różnych rodzajów. Zdarza się, że jakieś środowisko polityczne jest wewnętrznie pęknięte i wtedy jacyś ludzie odchodzą z tego środowiska - zaznaczył Cimoszewicz. - To w miarę naturalna sytuacja, bo różnice poglądów się zdarzają. Natomiast dosyć często można było odnieść wrażenie, że to są transfery bardzo oportunistyczne i związane z nadzieją na przedłużenie swojej kariery politycznej - stwierdził były premier.